Mario Kart 8 Deluxe per Switch è IL gioco in offerta da regalare a Natale

Non esiste probabilmente gioco migliore da regalare a Natale di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch: il grande classico per serate in compagnia all’insegna del divertimento è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 47,99 euro. Acquistandolo adesso avrai la certezza di riceverlo prima di Natale.

Mario Kart 8 Deluxe: per tanto divertimento in compagnia

Con Mario Kart 8 Deluxe il divertimento è assicurato: con questa versione definitiva del racing game potrai sfidare fino a 8 amici in multiplayer locale sulla stessa console sfruttando i tanti personaggi e circuiti a disposizione. Ogni personaggio ha il proprio stile unico così che le gare siano sempre delle fantastiche sorprese.

Tra le novità di Mario Kart 8 Deluxe spiccano alcune modalità di gioco come la battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto per aggiungere varietà al tuo divertimento. Non mancano circuiti e personaggi inediti, pronti per darti la massima personalizzazione.

Puoi giocarlo ovviamente in modalità portatile o da tavolo, ma soprattutto in modalità TV con risoluzione Full HD così da condividere il divertimento con familiari e amici.

Preparati a sfidare tutti a colpi di pedale e oggetti speciali e acquista Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch su Amazon a soli 47,99 euro.