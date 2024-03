Mario Kart 8 Deluxe: a meno di 50€ è il BEST BUY del giorno

Se siete alla ricerca di un videogame di corse automobilistiche folli, fuori di testa, e che vi faccia provare emozioni incredibili con i vostri amici e parenti, e magari possedete una Nintendo Switch, oggi non possiamo non consigliarvi Mario kart 8 Deluxe, un prodotto semplicemente unico nel suo genere. Costa solo 49,98€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fatelo vostro adesso e correte a prenderlo subito ma non tergiversate; a questa cifra è da prendere immediatamente.

Mario Kart 8 Deluxe: ecco perché comprarlo

Partiamo con ordine: Mario Kart è un prodotto famoso per essere uno di quei titoli che unisce le persone. Con questo capitolo della saga che va avanti da decenni, potrete organizzare serate di gioco indimenticabili con amici e familiari di tutte le età. Siete pronti a sfidare vostra nonna sulla pista di Rainbow Road o combattere contro vostro cugino sul circuito di Bowser’s Castle?

Con una vasta gamma di personaggi, da Mario e Luigi a personaggi come Link da “The Legend of Zelda” e Isabelle da “Animal Crossing”, c’è un personaggio per ogni utente. E non dimentichiamoci delle piste: circuiti mozzafiato ispirati a franchise Nintendo come Zelda, F-Zero e persino Animal Crossing. Allo stesso modo, il gameplay è intuitivo e facile da imparare, ma offre anche un alto livello competitivo per i players più esperti. Potrete giocare contro persone provenienti da tutto il mondo in modalità online o organizzare tornei con gli amici nella comodità della vostra casa. Ovviamente ci sono tutti i contenuti aggiuntivi del gioco originale per Wii U, oltre a nuovi characters, veicoli e piste. Il prezzo di 49,98€ su Amazon è un’offerta da non perdere. Di fatto, con Amazon Prime, potrete anche ricevere il vostro gioco in un battito di ciglia. La consegna è sicura e affidabile, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.