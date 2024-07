Mantieni casa pulita con l'aspirapolvere Rowenta X-PERT 3.60 (-16%)

Basta buttare tempo a spolverare tutta casa, ogni giorno, quando invece potresti goderti del meritato riposo. Acquistando oggi stesso l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60, disponibile con uno sconto del 16% a soli 99,99€ invece di 119,00€ ti assicuri una casa pulita e il massimo relax! Questo elettrodomestico è dotato di una batteria ricaricabile che offre fino a 45 minuti di autonomia, permettendoti di catturare la polvere in una sola passata, ovunque e in qualsiasi momento, senza la limitazione dei cavi. Progettato per una pulizia 3 in 1, il Rowenta X-PERT 3.60 è in grado di raggiungere ogni centimetro della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, includendo gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile. Non fartelo scappare finché è così in sconto!

Comodo, leggero e arriva ovunque: Rowenta X-PERT 3.60

La spazzola motorizzata con due rulli intercambiabili è efficace su pavimenti e tappeti. Include un rullo Animal Care bimateriale, ideale per rimuovere peli di animali e un rullo Fluffy adatto alle superfici delicate. Non meno importante, questo aspirapolvere è ultra-leggero, pesando solo 2,2 kg, il che lo rende maneggevole e facile da usare per una pulizia rapida e senza sforzo. Il kit Animal Care incluso comprende una mini-spazzola motorizzata per raccogliere efficacemente polvere e peli di animali, sia sulle superfici domestiche che nella tua auto.

La batteria rimovibile al litio da 22V a lunga durata può essere ricaricata completamente in 4 ore. Puoi ricaricare l’aspirapolvere nella stazione a parete, che serve anche per riporre gli accessori, oppure estrarre la batteria e ricaricarla separatamente. Con queste caratteristiche avanzate e la facilità d’uso, il Rowenta X-PERT 3.60 è l’alleato perfetto per mantenere la tua casa pulita e priva di polvere. Fatti un bel regalo e non perdere l’occasione di acquistarlo a questo prezzo scontato del 16%, finché sei in tempo!