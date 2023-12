Mani fredde? ADDIO con questo scaldamani riutilizzabile e RICARICABILE

Puoi mettere quanti strati vuoi addosso e acquistare quante paia di guanti tu voglia ma c’è una certezza nella vita: quando ti serviranno, non li avrai mai dietro. Per questo motivo devi avere uno scaldamani nella tasca del giubbotto o del cappotto. Pronto all’evenienza, diventa il tuo alleato numero uno in inverno e ti salva dai ghiaccioli al posto delle dita.

Questo modello che ho scovato su Amazon è carino oltre che simpatico e funzionale. Con il coupon disponibile lo porti a casa anche a meno del previsto quindi perché farne a meno? Collegati in pagina, spuntalo e acquistalo a soli 23,39€.

Scaldamani ricaricabile: un alleato di cui non fare a meno in inverno

Se hai le mani delicate e il freddo diventa sempre il nemico numero uno nel periodo invernale, beh, questo prodotto fa al caso tuo. Tanto è semplice quanto comodo ed essenziale e poi occupa poco spazio quindi puoi davvero avere sempre con te.

Come funziona? Si mette in carica come un qualsiasi smartphone o powerbank. Nel momento in cui ne hai bisogno, lo puoi attivare in base a 3 livelli di temperatura e avere la tau fonte di calore pronta e a disposizione nel giro di minuti se non secondi. Non ti preoccupare perché anche alla modalità più alta non raggiunge delle temperature estreme quindi non ti può scottare così come non può rovinare i tuoi vestiti.

Al suo interno ha una batteria da 5200 mAh super sicura che ti tiene compagnia per ore e ore. La cosa bella è che funziona anche come powerbank quindi se hai lo smartphone scarico, collegalo e salva anche la batteria del tuo dispositivo Android o iOS.

