Makita, la BOMBA con sconto 49%: kit 100 in 1 a 27€ su Amazon, FOLLIA totale

Un kit 100 in 1 d’eccezione, firmato dall’iconico brand premium Makita. Un prodotto di altissima qualità, che adesso prendi praticamente a metà a prezzo da Amazon. Infatti, completando al volo il tuo ordine, puoi averlo a 27€ circa appena in vece di 55€. Inoltre, lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitata.

Un set super completo, dotato di inserti e accessori per completare i tuoi lavori, anche a livello professionale. All’interno della praticissima custodia, troverai:

Portainserti magnetico

2 x seghe a tazza (32 e 38 millimetri)

Pergolato per sega a tazza

Svasatore

3 x punte per chiave (6, 8 e 10 millimetri)

2 punte piatte per legno (12 e 16 millimetri)

6 punte HSS (2, 2 x 3, 4, 5 e 6 millimetri).

7 punte per legno a 3 punte (2 x 3, 4, 2 x 5, 6 e 8 millimetri)

4 punte da trapano per muratura (2 x 6, 7 e 8 millimetri)

12 punte per cacciavite da 50 millm (5 x Philips (PH1, 3 x PH2 e PH3)

5 Pozi (PZ1, 3 PZ2 e PZ3) e 2 Torx (T20 e T30).

Tic-tac – Vaschetta contenente 25 x 25 millimetri PZ2 bit e 36 x 25 millimetri punte cacciavite (6 x Torx (T10, T15, T20, T25, T30 e

T40)

7 x Philips (2 x PH1, 3 x PH2 e 2 x PH3).

4 x intaglio (4, 4,5, 5 e 7 millimetri)

4 x esagonali (4, 5, 6 e 7 millimetri) e 15 x Pozi (2 x PZ1, 11 x PZ2 e 2 x PZ3))

Tutti accessori che potrai montare sugli utensili che già possiedi: sono universali. Che si tratti di manico, trapano o avvitatore di altra marca, non ci saranno problemi. Grazie all’eccellente qualità dei materiali di costruzione, potrai contare su questi prodotti per un lunghissimo periodo: resisteranno a lungo anche alle sollecitazioni più intense.

Con uno sconto di quasi il 50%, è un vero peccato non approfittarne. Completa adesso il tuo ordine su Amazon e accaparrati questo eccezionale kit 100 in 1 firmato Makita a 27€ circa appena. Lo ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità in promozione è scarsa, le scorte finiranno certamente a breve.