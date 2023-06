MAKITA HP488DWE: il trapano avvitatore a percussione che cambierà il tuo modo di lavorare

MAKITA HP488DWE è un trapano avvitatore a percussione che cambierà il tuo modo di lavorare. Questo strumento compatto e maneggevole sarà il tuo alleato perfetto per ogni progetto di fai-da-te o professionale. Acquista ora e scopri come può migliorare la tua produttività. Il prezzo è di soli 159,62€, con 2 batterie, caricabatterie e valigetta, un’offerta da non perdere!

Specifiche tecniche MAKITA HP488DWE

Il MAKITA HP488DWE è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 18V e 1,5Ah, garantendo una lunga durata e un’efficienza senza pari. La velocità massima di rotazione raggiunge i 1400 giri al minuto, permettendoti di affrontare qualsiasi lavoro con facilità.

Peso 1,7 Kg Marca Makita Sorgente di alimentazione Batteria Li-Ion Velocità massima di rotazione 1400 giri al minuto Tensione 18 Volt Amperaggio 1,5 Ah

MAKITA HP488DWE: prova prodotto

Immagini

La prova del prodotto ha confermato la notevole durata della batteria, con una valutazione di 4,7 su 5. Inoltre, la robustezza e la longevità del trapano sono state valutate con un solido 4,4 su 5. Nonostante la sua potenza, il MAKITA HP488DWE è sorprendentemente leggero, facile da maneggiare durante lavori prolungati.

La durata della batteria è stata davvero impressionante. Abbiamo utilizzato il trapano per un intero pomeriggio di lavoro, e non abbiamo avuto bisogno di ricaricare le due batterie in dotazione nemmeno una volta. Questo ci ha permesso di lavorare ininterrottamente, migliorando la produttività e riducendo i tempi morti.

La maneggevolezza è un altro punto di forza di questo del trapano MAKITA. Nonostante la sua potenza, il trapano è sorprendentemente leggero e facile da maneggiare. Questo ha reso il lavoro meno faticoso, l’affidabilità dello storico marchio Makita poi è indiscutibile. Durante la prova, il trapano ha funzionato perfettamente, senza alcun problema o malfunzionamento.

In conclusione, il MAKITA HP488DWE è risultato un trapano avvitatore a percussione che offre un equilibrio perfetto tra potenza, durata e maneggevolezza e l’esperienza è stata estremamente positiva. La sua durata della batteria, maneggevolezza e affidabilità lo rendono un attrezzo indispensabile per qualsiasi appassionato di fai-da-te. Acquista ora e scopri tu stesso la differenza che può fare un trapano di qualità superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.