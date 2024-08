Mai più quadri storti con Xiaomi Smart Laser Measure oggi a 29€

Appendi quadri facilmente e con estrema precisione grazie allo Xiaomi Smart Laser Measure. Questo dispositivo assicura misurazioni in tempo reale e con un solo tocco estremamente precise fino a 3mm. Grazie alla misurazione intelligente dell’ambiente hai un device davvero pazzesco. Acquistalo solo per oggi a 29,99€, invece di 49,99€.

Questa super offerta a tempo limitato, disponibile ancora per poche ore salvo esaurimento scorte anticipato, è disponibile in esclusiva sul Mi Store. Approfittane subito, prima che le scorte terminino in sold out. Un’occasione imperdibile da prendere subito al volo.

Xiaomi Smart Laser Measure: misura qualsiasi spazio

Con lo Xiaomi Smart Laser Measure misuri qualsiasi spazio in tempo reale. Devi solo premere il pulsante per emettere il laser e leggere le lunghezze. Preciso e stabile, può misurare distanze da 5 cm fino a 40 m. Oggi è in offerta a soli 29,99€!

Compatto, ti permette di misurare rapidamente gli spazi con una sola mano. Perfetto per arredare, è utilissimo anche per misurare gli spazi per le decorazioni. Il fai da te non è mai stato così semplice e veloce grazie a questo dispositivo.

Non perdere altro tempo. Sfruttalo con l’app Mi Home o Xiaomi Home per ottenere planimetrie con rilevamenti e mappature in tempo reale, anteprime con indicazioni sulla misurazione degli elettrodomestici e tanto altro ancora. Acquistalo immediatamente a soli 29,99€, invece di 49,99€. È in offerta solo oggi.