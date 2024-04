Maglioni nuovi con una sola passata: il Levapelucchi di Philips a 12€ è MAGIA

Ti è mai capitato di comprare un capo d’abbigliamento, come un maglione e notare che, anche se di alta qualità, finisce per creare quei fastidiosi pelucchi, finendo col sembrar vecchio? Con il levapelucchi elettrico di Philips risolverai definitivamente questo problema a un prezzo da barzelletta: solo 12,90€! Scopriamo ora tutte le sue caratteristiche e particolarità.

Tutte le caratteristiche del levapelucchi Philips

Grazie alla sua testina di grandi dimensioni, questo levapelucchi rimuove rapidamente e efficacemente pelucchi e palline di tessuto da qualsiasi superficie, garantendo un risultato impeccabile in meno tempo. I tre diversi fori di aspirazione catturano pelucchi di tutte le dimensioni, assicurando una pulizia completa senza lasciare nulla al caso.

La versatilità lo rende adatto a tutti i tipi di tessuto, dalle delicate sete ai resistenti jeans. Con l’altezza della lama regolabile, potrai adattarlo facilmente alle esigenze specifiche del tessuto che stai trattando, assicurandoti sempre un trattamento delicato e efficace. Potrai utilizzarlo su abiti, coperte, tende e qualsiasi altro capo in tessuto, restituendo loro un aspetto curato.

La praticità d’uso è un altro punto forte di questo dispositivo: il contenitore per pelucchi è rimovibile e facile da svuotare, garantendo una pulizia rapida. Inoltre, la spazzola per la pulizia inclusa ti permette di mantenere le lame efficienti e prive di pelucchi, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Nella confezione troverai tutto il necessario: il dispositivo, la spazzola per la pulizia, una protezione per tessuti delicati e 2 batterie AA Philips, per un utilizzo immediato senza dover acquistare ulteriori accessori.

Rendi tutti i tuoi capi come appena comprati con il levapelucchi Philips a soli 12,90€ anziché i 19,99€ di listino.