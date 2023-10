Magic Editor di Google Foto: cos'è e come funziona?

Magic Editor di Google Foto rappresenta una svolta nel mondo della fotografia digitale. Grazie all’intelligenza artificiale che apre la strada a strumenti sempre più avanzati direttamente in Google Foto. Magic Editor è una funzione innovativa, alimentata da un’intelligenza artificiale generativa che promette di rivoluzionare il modo in cui le foto vengono modificate. Proprio la sua combinazione di facilità d’uso e potenza, promette di rendere l’editing fotografico accessibile a tutti, indipendentemente dalle competenze tecniche. Per migliorare le foto in modo rapido e intuitivo, quasi come se si stesse agitando una bacchetta magica sullo schermo del proprio dispositivo.

Cosa fare con Magic Editor

Magic Editor grazie all’intelligenza artificiale è lo strumento adatto per modificare qualsiasi foto, sia che si tratti di ritoccare un ritratto o di aggiungere un tocco artistico a un paesaggio. In questo modo, permette di evitare di scaricare software di editing fotografico più costosi e complicati. Infatti, Magic Editor di Google Foto in paragone ai tradizionali strumenti di editing fotografico è più veloce e automatico.

Inoltre, sono disponibili moltissime funzioni interessanti per modificare le proprie foto. In sostanza, tra le varie opzioni ecco cosa si può fare con Magic Editor:

Modificare aspetto e colore al cielo;

Stilizzare un’immagine, trasformando una foto normale in un’opera d’arte;

Spostare oggetti e persone;

Ridimensionare elementi;

Cancellare elementi indesiderati, come una gomma magica.

Tutte queste funzionalità permettono di dare sfogo e stimolare la creatività, rendendo Magic Editor non solo un supporto comodo e pratico di editing, ma anche lo strumento sempre a portata di mano per realizzare i propri contenuti visivi.

Dove provarlo

Magic Editor è stato annunciato al Google I/O 2023, è una funzionalità innovativa di Google Foto. Lo strumento è disponibile esclusivamente per gli utenti di Pixel 8 e Pixel 8 Pro che hanno compiuto 18 anni sull’app Google foto. Per questo motivo attualmente non è disponibile su altri telefoni della serie Pixel 7 o su qualsiasi altro Pixel precedente. Tuttavia, Google sta considerando la possibilità di implementare questa funzionalità su una gamma più ampia di dispositivi in futuro.



Specificando che lo strumento, ancora in fase sperimentale, offre un modo creativo e personalizzato per modificare le foto, rivoluzionando l’esperienza di editing fotografico. In ogni caso, a oggi le sue funzionalità generative basate sull’intelligenza artificiale possono facilitare diversi processi di modifica delle immagini. Infatti, è in grado di suggerimenti contestuali per migliorare l’illuminazione e lo sfondo delle foto. Oltre a supportare l’utente durante la generazione di nuovi contenuti quando si ridimensiona o si riposiziona un soggetto nella foto.

Come utilizzare Magic Editor in Google Foto

Magic Editor è quindi uno strumento che potrebbe diventare indispensabile, su dispositivi supportati, può essere facilmente utilizzato seguendo il processo di modifica di Google Foto. In pratica, ecco come utilizzarlo:

Aprire l’app Google Foto;

Selezionare la foto da modificare;

Toccare “Modifica”;

Scegliere “Magic Editor”;

Procedere per aggiungere gli effetti di preset;

Selezionare “Preset”;

Scorrere verso sinistra per visualizzare le opzioni;

Selezionare un preset;

Toccare il segno di spunta per confermare.

Dopodiché si può continuare a modificare le foto ripetendo i diversi passaggi, per poi procedere su “Salva copia” per salvare le modifiche e il lavoro appena concluso.

Come spostare o cancellare un elemento con Magic Editor

Tra le diverse funzioni è possibile spostare, cancellare o ridimensionare parti di una foto in Magic Editor. Per farlo è necessario caricare la foto e poi proseguire selezionando una parte di essa, toccarla e disegnarci un cerchio intorno. Inoltre, per un lavoro più preciso è possibile anche zoomare la foto così da rendere perfetta la selezione.

Dopodiché per spostare la selezione, è necessario mantenere una pressione prolungata sullo schermo per poi trascinare l’elemento nella posizione desiderata. Nel caso in cui è necessario modificare le dimensioni della selezione, la pressione deve essere più prolungata e serve pizzicare la parte con 2 dita. Infine, procedere con le modifiche o rimuovere la parte selezionando “Cancella”. Al termine del processo sarà sufficiente toccare, anche in questo caso, su “Salva copia”. Al termine della realizzazione delle modifiche è necessario attendere che Magic Editor completi la sua prestazione prima di vedere il risultato finale.

Magic editor privacy e sicurezza

L’introduzione di Magic Editor, come con qualsiasi nuova tecnologia intelligente, può sollevare alcune preoccupazioni e paure. L’intelligenza artificiale, che alimenta l’editor, è una tecnologia potente con il potenziale per rivoluzionare molti aspetti dell’uso della tecnologia. Sebbene offra enormi vantaggi, come la possibilità di migliorare le foto con pochi clic, esistono preoccupazioni legittime riguardo alla privacy e all’uso improprio.

È importante sottolineare che, sebbene Magic Editor possa semplificare il processo di modifica delle foto, gli utenti dovrebbero sempre essere consapevoli dell’utilizzo finale delle foto modificate. Inoltre, è importante prestare attenzione alla sicurezza e alla privacy dei contenuti. Anche se a tale scopo Google ha implementato diverse misure per proteggere la privacy, in ogni caso è importante informarsi sulle politiche di privacy e comprendere l’uso delle informazioni personali da tali strumenti.