Google Foto ormai è il principale custode dei nostri ricordi sotto forma di foto e video. Ecco perché Big G, che ne è consapevole, ha deciso di dar loro il valore che meritano, introducendo nuove funzionalità che ti permetteranno di riviverli al meglio. Sarà più facile emozionarti in modo personalizzato ed esclusivo.

Google Foto: novità importanti per i ricordi

La prima novità riguarda la gestione dei ricordi da mostrare: l'IA cercherà di renderli più interessanti e coinvolgenti, sfruttando la ricerca di “elementi” uguali nelle foto (anche oggetti) e restituendo una raccolta a tema. Inoltre, i ricordi si baseranno anche su momenti speciali, come un compleanno, il Natale o altre ricorrenze: anche in questo caso, vedrai delle raccolte specifiche nell'elenco delle elenco immagini in Google Foto.

Un'ulteriore novità riguarda la possibilità di dare “vita” alle fotografie sfruttando la fotografia computazionale, che mette insieme quei 4/5 scatti dello stesso momento che sei solito realizzare per cogliere quello migliore. Il risultato è quello di una fotografia animata, letteralmente.

In futuro avrai anche la possibilità di controllare quali ricordi ti interessa vedere e quali invece no: capita di non voler rivivere un momento e Google ti permetterà di scegliere. Infine, arriva la funzionalità “cartella bloccata“, dove su potrai inserire foto e video che desideri restino privati. La stessa, sarà bloccata con PIN o lettore d'impronte digitali. Questa novità sarà rilasciata prima sugli smartphone Pixel.

Insomma, una carrellata di novità per Google Foto, che renderà i tuoi ricordi più preziosi che mai.

