macOS 13 Ventura: arriva la nuova beta per sviluppatori

Apple ha rilasciato la terza beta di macOS 13 Ventura poche ore fa, dedicata a sviluppatori e utenti beta pubblici. Parliamo, ovviamente, del firmware per computer della mela. Vediamo insieme quali sono le novità che arrivano con questa iterazione.

Ricordiamo che tutti gli interessati possono scaricare questa versione dal sito ufficiale Apple Developer Center, dopo aver abilitato un account sviluppatore compatibile. Noi vi invitiamo e vi consigliamo sempre a non installare le beta sui vostri device da lavoro: sono firmware troppo instabili e pieni di bug.

macOS 13 Ventura: ecco cosa cambia

Intanto ricordiamo che macOS Ventura abiliterà la nuova funzionalità Stage Manager, ovvero un multitasking di nuovo livello che arriverà perfino sugli iPad con processore Apple Silicon M1. L’update in questione introduce Continuity Camera, una modalità che permette gli utenti di usare l’iPhone come webcam del proprio device. C’è anche Center Stage, Desk View e molto altro ancora.

Citiamo che Handoff ora consente il trasferimento delle chiamate su FaceTime e Messaggi/iMessage introducono moltissime news come l’annullamento di un messaggio già inviato e molto altro ancora. Dulcis in fundo, SharePlay funziona anche con l’app di messaggistica proprietaria Apple.

Con Mail si possono pianificare le mail da inviare e si possono annullare quelle già scritte. L’app Meteo e Orologio arrivano finalmente sul Mac e le preferenze di sistema hanno un look che richiama quello di iOS/iPadOS.

Apple ha introdotto un nuovo metodo di sblocco che si chiama Passkeys, un sistema di credenziali next-gen e arrivano aggiornamenti anche per iCloud Photo Library.

Insomma, i cambiamenti in arrivo sono davvero tanti; non vediamo l’ora di conoscerli tutti dal vivo con la release stabile. Vi ricordiamo poi che dall’8 luglio si potrà preordinare il nuovo MacBook Air con SoC M2 e le consegne arriveranno il 15. Se volete spendere meno, MacBook Pro con M2 è già in sconto e si porta a casa a 1345,12€ al posto di 1629,00€ su Amazon.

