Apple rilascia macOS 13 Beta 2 agli svilupptori

Apple ha appena distribuito oggi la nuova beta (la seconda, per la precisione) del sistema operativo per computer fissi e portatili, macOS in versione 13. Parliamo dell’ultima iterazione chiamata “Ventura“, presentata durante il WWDC di poche settimane fa.

Pochi giorni or sono, l’OEM di Cupertino ha rilasciato sul mercato una nuova versione del firmware per Mac. Ricordiamo che macOS 13 Ventura arriverà sul mercato, in versione stabile, non prima del mese di settembre. Il motivo è presto detto: solitamente la compagnia di Tim Cook rilascia le iterazioni ufficiale del s.o. dopo i keynote di presentazione dei nuovi iPhone.

macOS 13 Beta 2 Ventura: ecco le novità

Intanto, ricordiamo che gli sviluppatori che sono iscritti al programma Apple Developer Center possono scaricare il software mediante OTA dalle preferenza di sistema del Mac.

“Ventura” introduce tantre novità come “Continuity Camera”, una funzione che consentirà agli utenti di usare l’iPhone come webcam per il proprio laptop, ma non solo. Questa feature permette di usufruire del Center Stage, dell’innovativa Desk View e di una illuminazione Studio Light. Troviamo anche Handoff sulle chiamate FaceTime; praticamente, le videocall e le audiocall mediante il servizio di Apple si possono trasferire da un device all’altro. Si possono cancellare i messaggi da iMessage, arriva SharePlay nell’app per la messaggistica e, cosa più importante di tutte, troviamo Stage Manager.

Continua il tour di novità che vedremo in macOS 13 Ventura: l’applicazione Mail per esempio, consentirà di pianificare l’invio di mail ma anche l’annullamento dopo un invio avvenuto per errore (per un lasso di tempo pari a 10 secondi). Ci sarà un nuovo menù delle impostazioni con “Preferenze di sistema” che diventerà “Impostazioni di sistema” e avrà un look simile a quello visto su iOS.

Concludiamo citando le schede condivise su Safari, Passkeys, una feature che sostituirà il vecchio sistema di password, iCloud Photo Library e molto altro ancora. Per vedere tutte le ultime novità della Beta 2 però, ci toccherà attendere ancora qualche giorno.

