Apple potrebbe abilitare lo Stage Manager sui vecchi iPad

Sì, parliamo di nuovo di Stage Manager. Questa è una delle funzionalità più chiacchierate degli ultimi tempi, nonché una delle più controverse di sempre. Sembra che sarà limitata ai soli iPad con SoC M1 e che funzioni al meglio solo sui device con ampio storage e RAM capiente. Coloro che posseggono un tablet con processore Bionic non avrà il multitasking con le finestre mobili, ma attenzione. Le cose stanno per cambiare. Apple potrebbe decidere di invertire la rotta, secondo quanto si apprende.

iPad vecchi e Stage Manager: forse sì

Dopo le polemiche sulla suddetta funzione, i colleghi di 9to5Mac hanno deciso di indagare sul codice sorgente della prima beta di iPadOS 16 e hanno scoperto che in realtà, l’azienda di Cupertino sta studiando un modo per abilitare la funzione anche sui tablet più “vecchi” e con SoC Apple Bionic.

Si è scoperto che c’è un’impostazione predefinita che abilita un cosiddetto “Chamois” (il nome in codice della funzione Stage Manager) per “Legacy Devices”, letteralmente, vecchi device senza M1. Questa mossa andrebbe nella stessa direzione di quanto affermato da Craig Federighi pochi giorni or sono. Il funzionario aveva detto che la mela aveva studiato a lungo un modo per introdurla – senza successo – sui vecchi modelli.

Ecco le parole di 9to5Mac a riguardo:

Abbiamo iniziato parte della nostra prototipazione coinvolgendo quei sistemi ed è apparso subito evidente che non potevamo fornire l’esperienza per la quale stavamo progettando con loro. Certamente, ci piacerebbe portare qualsiasi nuova esperienza su ogni dispositivo possibile, ma non vogliamo nemmeno limitare la definizione di una nuova esperienza e non creare le migliori basi per il futuro in quell’esperienza. E potremmo davvero farlo solo costruendo sulla M1.

In poche parole: vedremo mai questa feature sui nostri iPad di nona generazione? Sui vecchi Pro con Bionic A14? Staremo a vedere.

