Macchinetta Nespresso? 400 capsule Caffè Borbone BLU a 0,16€ cad.

Se hai una macchinetta Nespresso a casa non sprecare l’occasione di bere un caffè buono come al bar. Sia di mattina che nella pausa pranzo è essenziale una bella carica e con Caffè Borbone miscela Blu hai proprio ciò che ti occorre. Ho trovato quest megapack da 400 capsule e il prezzo è invitante.

Su eBay hai uno sconto di cui approfittare, collegati al volo per completare l’acquisto con soli 64€. Praticamente è come se pagassi una capsula 0,16€ e se ti fai un conto, conviene molto più del supermercato.

Con le spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia non hai di che preoccuparti.

Caffè Borbone, 400 capsule in miscela blu per macchine Nespresso

Nespresso ti mette a disposizione delle macchinette per caffè di grande qualità quindi non scendere a compromessi con le capsule che acquisti. Se ti piace l’espresso alla napoletana non puoi fare a meno di affidarti a Caffè Borbone.

In modo particolare, questa è la miscela Blu ossia una delle più richieste in assoluto. Con una sola mossa ti porti a casa una tazzina da gustare quando vuoi senza farti problemi. Gusto ricco e cremoso per leccarti i baffi.

Come ti dicevo, in totale hai a disposizione 400 capsule per sistema Nespresso. Ognuna di questa è confezionata singolarmente in atmosfera modificata così da preservare il gusto.

Collegati al volo su eBay per approfittare di questo sconto pazzesco e porta a casa il tuo megapack di Caffè Borbone a soli 64€ e pochi centesimi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

