Macchina da caffè Lavazza Jolie: prezzo FAVOLOSO col SOTTOCOSTO Unieuro (69,99€)

Il Sottocosto Unieuro è arrivato anche per la macchina da caffè Lavazza Jolie, oggi in offerta a 69,99 euro, per effetto del maxi sconto del 41% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico (119,99 euro). L’offerta include anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate da 23,33 euro senza interessi con Klarna o PayPal. Volendo, è possibile scegliere anche il ritiro in negozio gratuito.

Macchina da caffè Lavazza Jolie in super offerta a 69,99 euro sul sito di Unieuro

Jolie è la macchina da caffè progettata da Lavazza per gustare nel salone o nella cucina della propria casa un autentico espresso italiano. Tra tutte quelle realizzate dalla storica azienda italiana, è la macchina più piccola e silenziosa della famiglia A Modo Mio.

Si distingue inoltre per il suo design tutto italiano, che riesce ad esprimere al meglio allegria e spensieratezza. Il modello in offerta è Lavazza A Modo Mio Jolie in colorazione Nero.

Queste le sue dimensioni: 12,4 cm di larghezza, 33,0 cm di profondità, 21,0 cm di altezza e 2,5 kg di peso. Le sue dimensioni compatte fanno sì che si adatti alla perfezione ad ogni angolo della casa.

Ti ricordiamo che acquistandola sul sito di Unieuro puoi beneficiare del pagamento rateale con Klarna o PayPal, così da rateizzare la spesa in 3 mesi senza aggiungere alcun extra di commissione.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro sulla macchina da caffè Lavazza Jolie, per accapparrarti una delle migliori macchine oggi disponibili a meno di 70 euro. E in più non paghi nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.