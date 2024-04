Macchina da caffè De'Longhi Piccolo XS in super offerta a 55,99 euro da MediaWorld

La macchina da caffè De’Longhi Piccolo XS è tra le protagoniste delle offerte del giorno. Dopo aver raggiunto un ottimo prezzo un paio di settimane fa, oggi è riuscita a superarsi con un prezzo da 55,99 euro, di gran lunga inferiore rispetto al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni (64,99 euro, ndr).

Piccolo XS del marchio Nescafé Dolce Gusto presenta un design moderno e ultra compatto, ideale per riempire gli spazi da cucina più piccoli in modo stiloso. Per funzionalità e costo irrisodio, è una delle migliori macchine da caffè compatte oggi disponibili sul mercato.

Macchina da caffè De’Longhi Piccolo XS in offerta al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni

La macchina da caffè a capsule Nescafé Dolce Gusto, nel modello Piccolo XS, è in grado di preparare il caffè come al bar. Il merito è dell’impiego del sistema ad alta pressione (fino a 15 bar), grazie al quale è possibile ottenere una crema vellutata e densa al termine della preparazione.

Non ci vorrà molto tempo per preparare un caffè espresso a regola d’arte: cronometro alla mano, il caffè sarà pronto entro 40 secondi. A questo si aggiunge la pratica funzionalità Eco, che va a spegnere la macchina dopo 1 minuto di inutilizzo dal termine della preparazione (ciò gli permette di guadagnare la classe di efficienza energetica A).

Tempistiche a parte, resta da elogiare infine la creatività della macchina, in grado di preparare 30 diversi tipi di caffè: si passa dal lungo aromatico al cappuccino schiumoso, dall’espresso intero al ristretto denso, per un piacere senza fine.

L’offerta in corso è inclusa nella promozione Outlet solo online: per vederla collegati a questa pagina del sito MediaWorld.