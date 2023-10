Macchina da caffè Hisense compatibile con macinato e cialde a SOLI 89€

Vai spesso al bar per gustarti un buon caffè o un cappuccino cremoso? E se ti dicessi che te lo puoi fare comodamente a casa e avere lo stesso identico risultato? Non ci credi? Allora vai su Amazon e metti nel tuo carrello la macchina da caffè Hisense a soli 89 euro, anziché 125 euro.

Esatto, come vedi in questo momento puoi avvalerti di uno sconto davvero interessante che ti permette di risparmiare ben 36 euro sul totale. Questa macchina per il caffè è veramente versatile e semplicissima da usare. Tieni presente che questa offerta è un esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Hisense: caffè espresso e cappuccino buono come al bar

Questa macchina per il caffè espresso ti permette di usare sia quello macinato che quello in cialde ESE con filtro di carta da 44 mm. Questo ti garantisce una versatilità incredibile. Inoltre è dotata di un filtro per 1 o 2 tazzine di caffè.

Ha una pressione da 15 bar che quindi garantisce un espresso davvero buono, dal gusto intenso e con la classica cremina. È dotata anche di un pannarello professionale con cui potrai montare il latte in modo semplicissimo. Ha un design compatto in acciaio inox con un display dove potrai selezionare le varie impostazioni che preferisci.

Oggi puoi fare un vero polpaccio ma devi essere veloce perché la Festa delle Offerte Prime scade stasera. Quindi vai adesso su Amazon e acquista la tua macchina da caffè Hisense a soli 89 euro, anziché 125 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.