MacBook Pro 2021: ecco com'è fatto al suo interno

Il nuovo teardown ci offre un primo sguardo all'interno dei modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Di fatto, i nuovi laptop sono finalmente nelle mani dei clienti e un utente di Reddit ha aperto lo ha smontato permettendoci così di dare una prima occhiata all'architettura della macchina da 14″ a 10 core.

MacBook Pro 2021 svela i suoi segreti più intimi

Oltre a condividere alcune fantastiche foto degli interni, l'utente Reddit the_Ex_Lurker ha condiviso alcuni pensieri sul processo di costruzione nel nuovo MacBook Pro.

L'apertura del nuovo MacBook Pro “sembra identica” a quella dei MacBook Pro 2016-2012, con Apple che utilizza viti e clip pentalobe che devono essere avvitate per l'inserimento. Le batterie non sono incollate e sono invece tenute in posizione con linguette adesive in stile iPhone e questo rende più semplice la sostituzione delle stesse.

Il deck della tastiera fa parte dell'unibody, quindi non sarà più facile da sostituire rispetto alle tastiere esistenti e le porte I/O sono modulari e dovrebbero essere relativamente facili da cambiare.

C'è una configurazione a doppia ventola all'interno del modello da 14 pollici così come nel modello da 16 pollici e le ventole sono leggermente più grandi di quelle viste nel Pro da 13 pollici ma sono più piccole delle ventole del modello 2016 da 15 pollici con SoC Intel.

Il leaker L0vetodream ha anche condiviso su Twitter alcune immagini dello smontaggio del modello MacBook Pro da 16 pollici. Ha detto che il chip M1 Max è “davvero grande“, con la vista dall'alto in basso che mostra le doppie ventole e il tubo di calore.

Entrambi i modelli da 14 e 16 pollici sembrano simili all'interno con le configurazioni a doppia ventola e un set di sei batterie, insieme a sistemi di altoparlanti ridisegnati.

Dovremmo ottenere un teardown più approfondito entro la fine della settimana dal noto sito di smontaggio iFixit, che ci fornirà ulteriori informazioni sulle due macchine.