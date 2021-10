MacBook Pro da 14": eccolo dal vivo, di nuovo (FOTO)

Nuove immagini appena emerse online ci offrono uno sguardo ancora più ravvicinato al MacBook Pro da 14 pollici di Apple appena presentato.

MacBook Pro: altro giro, altro hands-on

In vista del lancio ufficiale alla fine di questa settimana, i colleghi di MacRumors hanno ricevuto la loro unità demo; uno dei giornalisti ha realizato degli scatti al portatile e ci ha permesso di osservare meglio l'estetica del suddetto laptop prossimo all'arrivo in commercio.

I nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono stati di gran lunga due dei prodotti Apple più attesi e discussi dell'intero anno. Ora che Apple li ha annunciati ufficialmente, i clienti non vedono l'ora di mettere le mani sui nuovi PC e vedere immagini ancora migliori del primo MacBook Pro riprogettato dal 2016.

Abbiamo già dato uno sguardo al primo video di unboxing e alle prime foto del portatile emerse in rete sul finire della scorsa settimana. Un video è stato rimosso immediatamente dal web, mentre le foto sono rimaste a circolare senza problemi. Forse è stato cancellato per volere di Apple, poiché non è ancora possibile pubblicare filmati ufficiali e recensioni dei nuovi laptop.

Le nuove immagini inviateci dall'utente George ci offrono forse il miglior sguardo al nuovo MacBook Pro da 14 pollici, al di fuori degli scatti del device visti durante l'evento Apple della scorsa settimana e del materiale promozionale. Nelle foto, lo chassis riprogettato è ben visibil e si vede i piedini sul fondo del MacBook Pro non sono così alti rispetto ad alcuni vecchi modelli di MacBook Pro.

Sulla parte anteriore, una delle modifiche più importanti al design è l'inclusione di una tacca. Apple sta prendendo provvedimenti per limitare l'influenza che la tacca ha nell'uso quotidiano sui nuovi portatili. Il notch è più evidente quando gli utenti non utilizzano app macOS a schermo intero e Apple ha aumentato l'altezza della barra dei menu di macOS per far sì che questa si adatti meglio alla tacca.

Per il display, i nuovi MacBook Pro includono la tecnologia mini-LED, la stessa tecnologia dell'iPad Pro da 12,9 pollici di fascia alta. Oltre al supporto per ProMotion, lo schermo Liquid Retina XDR offre colori e luminosità migliorati per i contenuti HDR. Troviamo poi una tastiera completamente nera e i tasti funzione nella riga superiore, ma non abbiamo più la Touch Bar. I trackpad dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono gli stessi della generazione precedente.

L'utente possessore del device ha riferito a MacRumors che il laptop è più pesante del previsto, che “la tacca non è invadente” e, come abbiamo riportato in precedenza, che può fungere da nascondiglio per il puntatore macOS.

Di seguito sono riportate alcune foto aggiuntive del MacBook Pro da 14 pollici ricevute da MacRumors, inclusi scatti della porta HDMI appena aggiunta, dello slot per schede SD.

I laptop sono stati resi disponibili per il pre-ordine all'inizio della scorsa settimana e hanno già iniziato a essere spediti ai clienti prima della loro uscita di martedì. Entrambi i modelli da 14 e 16 pollici possono essere configurati con i chip M1 Pro o M1‌ Max, che offrono entrambi significativi miglioramenti delle prestazioni rispetto al chip ‌M1‌.

La nuova gamma parte da 2349€ per il modello di base da 14 pollici con 16 GB di memoria unificata, 512 GB di spazio di archiviazione e SoC ‌M1‌ Pro.