MacBook Pro (2021): ci sono problemi con l'audio, pare

Sono molti gli utenti possessori di MacBook Pro (2021) che stanno lamentando di grossi problemi con l’audio prodotto dalle casse dei portatili; stando alle segnalazion, si legge che ci sono problemi di audio scoppiettante.

Sappiamo che i nuovi laptop premium della mela sono stati lanciati sul mercato pochissimi mesi fa, eppure ci sono ancora problemi con l’audio prodotto dai MacBook. Diversi possessori lamentano il fatto che questi PC riproducano un audio molto gracchiante quando questo fuoriesce dalle casse interne.

MacBook Pro (2021): cosa succede?

Onestamente, io ne posseggo uno con il quale sto scrivendo proprio ora, e non ho mai riscontrato nulla di simile; però su alcuni forum della community Apple o su Reddit tante persone hanno riscontrato il bug. La criticità appare in un modo del tutto casuale, sia quando si riproduce un brano che un video o qualcosa del genere. Quando il volume è alto, il problema è più percepibile. Ecco alcuni commenti in merito:

Ho un problema con l’M1 Pro 2021 da 16 pollici (modello base). Sento crepitii sugli altoparlanti del laptop che guardano video o ascoltano musica. Ho avuto lo stesso problema con l’M1 Max che ho sostituito con questo M1 Pro. Questo problema di solito si verifica quando apro una finestra o quando guardo uno o un paio di video. Diventa davvero fastidioso quando lo fa costantemente per tutto il video. Non succede sempre.

Un utente di Reddit ha confermato ciò spiegando che i bug possono essere risolti – in misura provvisoria – solo dopo aver interrotto il processo macOS “coreaudiod” dall’app Activity Monitor. Altri utenti invece, segnalano che dopo aver installato macOS 12.3, il problea è scomparso del tutto. L’azienda non ha ancora riconosciuto il problema: speriamo solo che si tratti di un guasto software risolvibile con update.

Voi avete riscontrato qualcosa di simile? Fatecelo sapere. Intanto vi segnaliamo che il modello da 14″ con CPU da 10 core e GPU da 16, si trova su Amazon a soli 2648,99€ con spedizione gratuita.