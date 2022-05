MacBook Air (2022): tutto quello che ci aspettiamo

Cosa ci aspettiamo dal nuovo MacBook Air (2022) di Apple? Bella domanda, ma facciamo il punto su tutte le ipotetiche caratteristiche di questo laptop basate sulle indiscrezioni emerse online.

Sappiamo che il nuovo MB Air è alle porte; il suo debutto è imminente, secondo quanto riportato da analisti ed esperti del settore. Sono in molti infatti a pensare che questo portatile fanless di nuova generazione porterà grandi rivoluzioni, fuori e dentro la scocca. Andiamo con ordine.

Cosa sappiamo del nuovo MacBook Air (2022)?

Le prime indiscrezioni relative ad un MacBook Air riprogettato hanno iniziato a giungere sul mercato quando l’iMac da 24″ è stato presentato in via ufficiale nella primavera del 2021. Purtroppo, abbiamo atteso finora un lancio ma non c’è stato nulla in merito da parte di Apple.

Ora, sempre più analisti e tipster concordano nel pensare che il debutto di questo PC sia alle porte, ma sembra che dovremmo comunque attendere il prossimo autunno. Non avrà un display miniLED ma ci sarà un classico LCD. Potremmo avere cornici bianche in tinta con la tastiera e il resto della scocca dovrebbe venir venduto in 5-6 colorazioni, proprio come l’AiO della mela.

Potrebbe tornare anche qui – come sui nuovi Pro da 14 e 16 pollici – il connettore per la ricarica MagSafe. Le porte disponibili però, saranno poche. Due Thunderbolt per lato, ma niente più.

Sotto la scocca potremmo vedere un chipset Apple Silicon M2, più potente dell’M1 ma meno delle soluzioni premium M1 Pro e Max. Dovrebbe disporre di otto core sulla CPU ma di 10 core sul versanrte GPU.

Concludiamo la disamina con una webcam FaceTime HD con risoluzione 1080p. Anche la batteria potrebbe subire un leggero boost, offrendo nuovamente, un’autonomia top anche sotto carichi pesanti.

Intanto, se cercate un ottimo computer di casa Apple, vi segnaliamo il Pro da 13″ che su Amazon si porta a casa con soli 1249,00€.