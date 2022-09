MacBook Pro 14“: ecco perché devi acquistarne uno nel 2022

Siamo ufficialmente a settembre e questo vuol dire solo una cosa: il rientro a scuola. Stiamo scherzando ovviamente, perché oltre a questo, significa anche la fine delle ferie. Stiamo scherzando di nuovo perché quello che vogliamo invece ricordarvi è che tra pochissimi giorni si terrà il famoso Keynote annuale di Apple. In molti si chiedono a che cosa presenterà l’azienda di Cupertino ma in realtà già si sa; i nuovi iPhone 14 e i nuovi Apple Watch di ottava generazione.

Se invece aspettate i nuovi computer, abbiamo brutte notizie per voi: non ci saranno nuovi MacBook Pro o Mac mini in questo Keynote. Piuttosto, ci aspettiamo di vedere i nuovi laptop ad ottobre in un evento dedicato. Ecco perché questo potrebbe essere il momento perfetto per portarvi a casa i modelli però del 2021, nello specifico, quello da 14“ con processore Apple Silicon M1 Pro a soli 2114,67€ al posto di 2349,00€.

MacBook Pro 14“: perfetto per tutto ed è anche in sconto

Il motivo per cui vi consigliamo di acquistarlo oggi è uno e uno solo: il prezzo eccezionale. Potremmo finire l’articolo qui ma in realtà vogliamo parlarvi delle sue caratteristiche o meglio, di quello che può fare.

Personalmente posso dirvi che lo utilizzo per editing video di alto livello, con clip in 4K prodotte da cineprese professionali, videocamere broadcast e fotocamere Mirrorless full frame. A volte lo utilizzo anche per scrivere articoli o lavorare a progetti pesanti di grafica e illustrazione. Il vantaggio di avere un processore Apple Silicon sul Mac è quello di poter sfruttare le applicazioni Mobile direttamente dal PC. Per esempio, io lavoro anche con Instagram ma a volte apro l’applicazione mobile direttamente dal computer per avere un check di quello che sta facendo e che eventualmente ho già fatto.

Riesco perfino a evitare pesanti documentari con grossi video da 250 o 300 GB alla volta e devo ammettere che il computer non si blocca mai, anche su Adobe Premiere Pro che non è particolarmente parco nei consumi energetici.

Il risparmio è comunque molto evidente e vi consigliamo di acquistarlo oggi perché se dovesse arrivare un nuovo modello, questo costerebbe sicuramente molto di più. Approfittate della promozione su Amazon e degli incredibili vantaggi che il sito offre come la garanzia Apple dell’anno è quella di Amazon stessa per ben due, con tanto di assistenza clienti e supporto tecnico attivo tutti i giorni, anche dei festivi, fino alla mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.