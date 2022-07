MacBook Pro 13" (2022): scontato di 300€ diventa UN VERO AFFARE

Il nuovo MacBook Pro da 13“ con processore Apple Silicon M2 si trova oggi a soli 1345,12€ al posto di 1629€. Ora sì che vi consigliamo di acquistarlo proprio perché finalmente, ad un eccellente rapporto qualità prezzo.

MacBook Pro M2: ora si che ha senso!

Recentemente Apple ha presentato i nuovi computer portatili dotati della nuova piattaforma operativa Apple Silicon M2. I device sono stati subito apprezzati dalla critica per le prestazioni ma c’è un modello in particolare che ha ricevuto non poche perplessità dai media di tutto il mondo.

Stiamo parlando del MacBook Pro da 13“, un portatile che presenta lo stesso telaio è la stessa estetica del modello del 2016, con tanto di Touch Bar, ma che vanta però un processore di ultima generazione. È presente anche un sistema di ventole rinnovato. Fin qui tutto bene, penserebbe qualcuno… se non fosse per il fatto che Apple lo ha proposto a 1629 €, un prezzo che è pericolosamente vicino a quello dello Street Price del portatile da 14“, che fa parte di un’altra categoria di prodotti.

Siamo stati i primi ad andare contro questo nuovo portatile, perché onestamente non ne abbiamo visto il senso. Capiamoci: non va male, anzi. Solo che con il modello del 2020 ancora in commercio a 1229 € (parliamo di rivenditori esterni come Amazon) non c’era storia. Conveniva prendere la vecchia versione. Oggi però abbiamo visto che il prezzo del nuovo dispositivo è sceso in una maniera quasi imbarazzante su Amazon.

Infatti si porta a casa a 1345,72€ con un risparmio medio sul prezzo e listino pari a circa 300 €. Se pensate che è arrivato in commercio solo due settimane fa, capirete bene che si tratta di una promozione che non potete lasciarvi sfuggire. L’offerta è davvero incredibile e non sono ancora arrivati i Prime days.

Quindi, in definitiva, vi consigliamo di acquistare MacBook Pro da 13“ del 2022? Assolutamente sì, anche perché presenta caratteristiche di punta, è perfetto per il lavoro e lo studio e vanta anche un’estetica molto accattivante, minimal con un frame sottile.

Ricordate che avete le spedizioni gratuite incluse nel prezzo e c’è l’assistenza di Amazon per due anni, sette giorni su sette.

