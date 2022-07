MacBook Air ricondizionato a soli 379€: ha ancora senso?

Ci troviamo sempre più spesso a condividere offerte relative a computer portatili economici. Questa categoria di laptop infatti, sta prendendo sempre più piede. Sono in tanti che necessitano di prodotti low cost performanti ma anche estremamente concreti, quasi da maltrattare. Di fatto, pensiamo a chi porta il pc in spiaggia per lavorare sotto l’ombrellone, oppure chi necessità di scaricare il materiale girato dopo uno Shooting. Ecco, non sempre si trovano device interessanti ma bisogna mettere che i mini computer con Windows sono il trend del momento. Molto validi anche il Chrome book che stanno spopolando sempre più. Oggi però vogliamo consigliarvi un MacBook Air del 2015. Sappiamo già che molti di voi storceranno il naso adesso. Siamo nel 2022 e ci mettiamo a condividere un’offerta di un portatile è uscito tantissimi anni fa? Stiamo scherzando? Assolutamente no e adesso vi spieghiamo anche il perché.

MacBook Air (2015): perché comprarlo oggi?

In primo luogo bisogna sottolineare una cosa: l’offerta in questione prevede un MacBook Air del 2015 a soli 379,00€. Praticamente è il costo di un iPad di nona generazione ma con tutta la pubblicità di MacOS. Ma a chi si rivolge?

Pensiamo a tutti gli studenti che necessitano di un portatile per fare le ricerche online, per scrivere la tesi perché no, anche agli editor. Vi confesso che questo è un computer che fa gola per film che può essere un ottimo articolo con cui lavorare quando sono in giro, in completa mobilità. Al posto di portare il mio MacBook da 14“, potrei portare questa soluzione, più compatta ma soprattutto più economica e meno impegnativa. Anche perché mi sono trovato più volte a dover lavorare o studiare sulla spiaggia o in montagna.

Come vedete, noi consigliamo sempre prodotti che di fatto, acquisteremo noi. Anni fa ho avuto proprio questo portatile e ancora oggi, grazie dei aggiornamenti di sistema di Apple, può essere una soluzione oltremodo interessante. Certo, è un gadget ricondizionato, ma è come nuovo ed è stato certificato dagli esperti di Amazon. Garanzia al top e massima qualità, come sempre. non fatevi sfuggire questa occasione perché si tratta di un’offerta davvero intrigante.

Fate ci sapere come vi troverete.

