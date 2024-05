Corsair HS80: cuffie da gaming con microfono TOP a 50€ in MENO

Se ami giocare al computer e stai pensando di acquistare delle cuffie da gaming di qualità senza spendere un’esagerazione, sono certo che questa offerta fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello le mitiche Corsair HS80 a soli 79,99 euro, invece che 129,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto del 38% che ti permette di risparmiare ben 50 euro sul totale. Con queste cuffie dotate anche di un microfono incorporato potrai giocare al meglio. Sono estremamente confortevoli e regalano un audio eccellente. Inoltre se sei abbonato ad Amazon Prime puoi pagare in comode rate da 16 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei ancora inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Corsair HS80: a questa cifra sono da prendere al volo

Senza girarci troppo intorno, il prezzo è veramente molto basso. Anche perché le Corsair HS80 sono comodissime, grazie a morbidi cuscinetti che non stringono e un archetto con una fascia per la testa che si appoggia delicatamente. Le potrai usare per tutto il tempo che vuoi senza che ti diano fastidio.

Possiedono un microfono incorporato con cui potrai parlare con i tuoi amici e alleati durante le partite online. La tua voce viene catturata filtrando i rumori esterni e quindi chi ti ascolta ti sentirà perfettamente. E poi grazie al cavo Jack da 3,5 mm le potrai collegare praticamente a qualsiasi device.

Approfitta velocemente anche tu di questa super promozione. Fiondati su Amazon e fai tue le bellissime Corsair HS80 a soli 79,99 euro, invece che 129,99 euro. Ricorda anche che se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.