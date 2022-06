MacBook Air/Pro M2: il processore è POTENTISSIMO

GFXBenchmarks have leaked for Apple's M2 Chip!

OFFSCREEN Numbers below are vs M1 chip:



Aztec Ruins Normal Tier: 45.6% faster

Aztec Ruins High Tier: 42% faster

1440P Manhattan 3.1.1: 43.7% faster

Car Chase: 32.7% faster

T-rex: 44.4% fasterhttps://t.co/rMT8cXDvCT



TY @amoss_137 pic.twitter.com/rsN8ioaVfK