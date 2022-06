Volantino Unieuro: arriva lo Speciale Apple Summer Mac Friday

Il nuovo volantino di Unieuro è una vera bomba. Questa volta ha deciso di scontare tantissimi prodotti di Casa Cupertino con lo Speciale Apple Summer Mac Friday. Le vere occasioni riguardano le tastiere per Mac e iPad scontate del 30%. Un’occasione da non farsi sfuggire di certo.

Come la Apple Magic Keyboard a soli 75,99 euro, invece di 109 euro. Qui Unieuro ha dato proprio il suo meglio con questo prodotto davvero fantastico. Se vuoi una tastiera comoda, professionale e con tutto il necessario in uno spazio ottimizzato non cercare oltre, è questo il tuo articolo.

Il suo nuovo design non solo la rende ancora più accattivante e bella, ma anche maggiormente funzionale e comoda da utilizzare. La corsa dei tasti è davvero superlativa. Sembrerà di volare con le dita e non di digitare. Inoltre, la batteria ricaricabile integrata dura ancora di più garantendo un mese di scrittura prima di doverla ricaricare.

I tasti sono ancora più stabili così da garantire velocità e comodità durante la digitazione. Il meccanismo a forbice è il segreto di tutto questo. Magic Keyboard è davvero un gioiellino per te che ami scrivere o lo fai per lavoro.

Unieuro Speciale Apple Summer Mac Friday

Finalmente è arrivato il momento per le tastiere Mac e iPad. Unieuro Speciale Apple Summer Mac Friday le sta scontando tutte del 30% garantendoti prezzi davvero eccezionali e competitivi al massimo. Un’occasione imperdibile.

Trasforma il tuo iPad di 9a generazione in un pratico laptop con la Apple Smart Keyboard a soli 124,99 euro, invece di 179 euro. Questa tastiera per iPad è anche una cover protettiva d’eccellenza. Elegante e raffinata, potrai portarla sempre con te insieme al tuo dispositivo.

La digitazione è stata ottimizzata, garantendo la massima comodità e il minimo sforzo anche in portabilità. Aprila e appoggia il tuo iPad nell’alloggio magnetico, si connetterà automaticamente, pronta per la digitazione istantanea.

Concludiamo con la fantastica Apple Magic Keyboard a soli 279 euro, invece di 399 euro. Compatibile con iPad 12.9″ di 2a generazione, è dotata anche di track pad.

Applicala magneticamente alla scocca del tuo iPad e il suo sistema ti permetterà di regolarla scegliendo l’inclinazione preferita. Si tratta di un prodotto davvero eccezionale perché dotato anche di comodo track pad che rende il dispositivo funzionale quanto un notebook.

Insomma, Unieuro con lo Speciale Apple Summer Mac Friday non scherza. Scopri tutte le offerte disponibili, ma se vuoi acquistare una di queste tastiere non perdere tempo. Usa il metodo di pagamento PayPal per pagarle in 3 comode rate. A questo prezzo il sold out è assicurato quindi chi prima arriva meglio alloggia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.