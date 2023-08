MacBook Air M1 in offerta a QUESTO PREZZO su Amazon è un vero BEST BUY

Continua il calo di prezzo di MacBook Air con chip M1. Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è possibile acquistare il notebook di Apple con un prezzo scontato di 849 euro oltre che con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, senza finanziamento e pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

MacBook Air con M1 al miglior prezzo di sempre su Amazon

Il MacBook Air è il notebook di riferimento del mercato in questo momento, in particolare per quanto riguarda la versione con chip M1 e display da 13 pollici. Si tratta, infatti, del miglior MacBook per rapporto qualità/prezzo. Il modello costa poco ma vale tanto, garantendo prestazioni eccellenti e un’efficienza elevata.

Il notebook è dotato di 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e di una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. In questo momento, il MacBook Air nella configurazione descritta è il modello da comprare: non ha rivali e ha tutte le carte in regola per garantire anni e anni di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air M1 con un prezzo scontato di 849 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate senza interessi, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni del notebook. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.