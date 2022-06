MacBook Air (M1): a questo prezzo DEVE essere tuo (-20%)

Pochi giorni fa, Apple ha presentato il nuovo MacBook Air 2022. Il laptop, incredibilmente potente e sottile, vanta caratteristica degne di nota; c’è il nuovo processore Apple Silicon M2, ma anche un design di ultima generazione. Troviamo un pannello da 13,6“ con tacca, proprio come gli ultimi MacBook Pro del 2021. C’è di nuovo il MagSafe, come vecchi tempi e due porte USB C Thunderbolt.

Tutto bello, ma qui in Italia arriva ad un costo di 1529 €, drasticamente superiore a quello del portatile di prima generazione uscito nel 2020 che oggi, grazie agli sconti di Amazon, potete portare a casa a soli 979,00€. Capite bene che si tratta di uno sconto eccezionale, davvero alto per una macchina che ancora oggi è in grado di consentire l’editing dei video in 4K, ma anche 8K, su Final Cut pro. Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le sue peculiarità.

MacBook Air M1: quello da comprare

Fra il pc di nuova generazione è quello uscito nel 2020 c’è uno scarto di prezzo di circa 550 €, che non sono affatto pochi, se pensate che il computer vi serve per un uso semi professionale o lavorativo o perché no, per lo studio. La differenza di prezzo è giustificata solo se avete un budget più alto e volete togliervi lo sfizio di un modello dal design di nuova concezione.

Noi vi consigliamo assolutamente l’Air del 2020 perché il suo processore sarà in grado di stupirvi, così come la sua autonomia. Un giorno intero lo farete senza problemi. Possiamo affermare, senza alcuna esitazione (anche perché lo abbiamo provato e testato in più condizioni), Che si riesce a fare tutto e anche di più con questo portatile. Inoltre, è silenziosissimo, anche perché non ci sono le ventole. È un portatile fanless, ma nonostante questo, riesce a reggere anche i carichi più pesanti.

Insomma, a 979,00€ è il computer che vi consigliamo. Con le spese di spedizione inclusa nel prezzo, assistenza clienti sette giorni su sette, la garanzia di ben due anni, questo è un Best Buy su tutti i fronti e senza troppi giri di parole.

