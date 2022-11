MacBook Air con M2: la scelta dei videomaker che viaggiano spesso

Se siete dei videomaker che viaggiano spesso – per lavoro o per passione – e necessitate di un laptop potente, performante e di alto profilo, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama MacBook Air (2022) ed è uscito da pochissimi mesi sul mercato internazionale. È stato presentato durante il keynote di giugno dedicato agli sviluppatori ed ora, grazie alle promozioni imperdibili di Amazon, si può portare a casa con soli 1299,00€. Le spese di spedizione sono sempre gratuite per tutti i possessori di un abbonamento ad Amazon Prime. Fra gli altri vantaggi citiamo anche i due anni di garanzia offerti dal sito, con l’ottima assistenza tecnica attiva tutti i giorni, festivi compresi, dalle sei a mezzanotte.

MacBook Air (2022): perché comprarlo se si viaggia spesso?

Fra le domande che un videomaker (o un content creator) si fa spesso ne troviamo una ricorrente: “come posso fare per alleggerire sempre più il mio peso senza sacrificare niente?“. La risposta non è semplice, ma partiamo dalla base. Un laptop è oggi indispensabile per tantissime operazioni e questo modello pesa solo 1,24 kg. Nello zaino di un/una avventuriero/a non può di certo mancare e questo modello è così leggero e compatto che non graverà sulla vostra schiena.

Non confondete però leggerezza con poca potenza: lui è un mostro di energia, riesce a svolgere carichi pesantissimi e vi permetterà di montare video con una fluidità assoluta, soprattutto se utilizzerete software come Final Cut Pro o DaVinci Resolve. Il merito è dell’ottimo processore Apple Silicon M2, degli 8 GB di memoria unificata e dello storage da 256 GB, più che necessari per l’archiviazione di file o l’installazione di app.

Il pannello è meraviglioso: è un display con notch da 13,6 pollici Super Retina, risoluto e che si vede sempre bene. Disponibile in tante colorazioni (quattro, una più bella dell’altra); quale sarà la vostra scelta?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.