MacBook Air (2022): debutto previsto per metà anno

Secondo quanto si apprende, sembra che il debutto del nuovo MacBook Air sia ora previsto nella seconda metà dell'anno corrente. Su questo particolare modello di PC portatile della mela abbiamo letto ogni tipo di supposizione, rumor, speculazione, ma la verità è che i leaks sono tanti e confusionari fra loro.

Un nuovo rapporto del DigiTimes di oggi si concentra sulle spedizioni di computer portatili e menziona il fatto che Apple voglia lanciare un nuovo MB Air nella seconda parte dell'anno corrente; questo leak sembra essere affine al lasso di tempo condiviso da Gurman poche settimane fa.

MacBook Air (2022): lo vedremo a breve?

Ecco cosa reca scritto il report:

La serie di MacBook di Apple sono dispositivi consumer di fascia alta, ma possono anche essere considerati un modello di notebook aziendale in quanto sono preferiti da molte aziende o impiegati, hanno indicato le fonti, aggiungendo che le vendite calde di MacBook Pro rilasciati alla fine del 2021 si sono attardate nel nel primo trimestre del 2022, con volumi di spedizione superiori alle attese, e il nuovo MacBook Air previsto per il lancio nella seconda metà dell'anno, si prevede un ulteriore slancio delle vendite.

Sappiamo tutti che il nuovo MacBook Air (2022) avrà un nuovo schermo da 13,6 pollici con cornici ridotte e polliciaggio più generoso di quello attuale. A riportare ciò ci pensa Ross Young con un post su Twitter.

Altre fonti invece, hanno sottolineato che il nuovo Air sarà dotato di un processore Apple Silicon M2 (CPU a 8 core e GPU a 9 o 10 core), ma l'analista della mela Ming-Chi Kuo invece, prevede la presenza del solito chip M1.

In una email inviata ai colleghi di MacRumors infatti, ha ribadito che il nuovo laptop fanless potrebbe disporre di una versione leggermente modificata dell'attuale M1, ma non ha specificato ulteriori dettagli. Praticamente, quello che emerge è che il fantomatico M2 potrebbe essere semplicemente un M1 Plus.

Fra le altre cose infine, tutti concordano sul fatto che il computer avrà un design completamente nuovo, con tante colorazioni disponibili, cornici bianche e tastiera correlata. Purtroppo, non ci sarà il display miniLED.