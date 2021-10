MacBook Air 2022 si chiamerà solo "MacBook"

Il MacBook Air 2022 supporterà la ricarica MagSafe e vanterà una serie impressionante di altre specifiche, secondo i dettagli trapelati di recente. Non di meno, verrà commercializzato in tante colorazioni, proprio come l'iMac da 24″.

MacBook Air 2022: ecco cosa aspettarci

Apple ha recentemente introdotto il nuovo MacBook Pro nei mercati internazionali. Il nuovo laptop della mela racchiude gli ultimi chipset M1 Pro e M1 Max sotto il cofano. Oltre ad un hardware rinnovato, l'OEM di Cupertino ha dato al nuovo portatile un'importante cambiamento all'estetica del dispositivo. In più, ha agigunto più porte, insieme a una tacca nella parte superiore del display.

È molto probabile che Tim Cook lancerà un altro laptop nel 2022. Stiamo parlando del futuro MacBook Air. L'analista Apple e lo sviluppatore iOS Dylan si sono rivolti a Twitter per condividere maggiori dettagli sul prossimo computer portatile fanless. Segnaliamo che Dylan ha un buona affidabilità in termini di fughe di notizie relative ai prodotti Apple. Quindi, le specifiche e le caratteristiche del device in questione che ha riferito potrebbero rivelarsi vere.

Nel suo tweet, Dylan suggerisce che la società produttrice di iPhone si stia preparando per svelare il suo nuovo MacBook Air a metà del 2022. In altre parole, l'azienda potrebbe annunciare il suo nuovo laptop durante la WWDC 2022. Inoltre, vale la pena notare che Apple di solito ospita il suo evento per sviluppatori a giugno. C'è la possibilità che la società possa lanciare l'Air nel corso del keynote di metà anno.

A parte questo, Dylan afferma che il nuovo laptop porterà solo il moniker “MacBook“: diremo addio al suffisso “Air”?

Inoltre, osserva che alcune delle funzionalità del MacBook Air 2022 saranno identiche a quelle dell'iterazione Pro. Ad esempio, il nuovo laptop disporrà di una webcam 1080p, della tecnologia MagSafe e di un display mini-LED. Inoltre, si dice anche che sia dotato di una tastiera full-size con tasti funzione proprio come il modello Pro, secondo un rapporto di NotebookCheck.

D'altro canto, l'Air non verrà dotato di una porta HDMI e di uno slot per schede SD. Inoltre, non avrà nemmeno una ventola sotto il cofano. Il leaker suggerisce che la società prevede di mantenere la sua tecnologia di visualizzazione ProMotion 120Hz solo ai modelli Pro. Il MacBook Air 2022 avrà cornici che circondano il display e verrà distribuito negli stessi colori (forse) dell'iMac da 24 pollici. Questa informazione coincide con le affermazioni fatte in passato da un altro noto leaker, Jon Prosser.