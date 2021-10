Voglia di MacBook Pro 2021? Eccolo nel primo UNBOXING

In queste ore è emerso in rete un primo video che mostra l'unboxing del nuovo MacBook Pro da 14 pollici di Apple; siete curiosi? Buona visione, allora.

MacBook Pro 2021: il primo unboxing (non ufficiale) è qui

Mentre stanno per arrivare le prime spedizioni agli utenti che hanno preordinato il MacBook Pro da 14 o 16 pollici, i rivenditori autorizzati Apple in tutto il mondo stanno iniziando a rifornirsi delle scorte necessarie relative ai nuovi portatili di casa Apple.

Ecco perché stanno iniziando ad emergere i primi video e immagini delle nuove macchine; è stato persino pubblicato sul web un primo confronto con il “vecchio” MacBook Pro da 13″ con M1 sotto la scocca.

Queste immagini e questi video ci permettono di dare un primo sguardo al telaio ridisegnato del portatile della mela. Molto curiosa e particolare è la tastiera completamente nera, il design più spesso e la tacca presente nella parte superiore del display. Il video è stato pubblicato su Reddit poche ore or sono, così come un'immagine che confronta il vecchio laptop con la nuova iterazione con M1 Pro/Max.

Una delle cose più notevoli di queste immagini è come il nuovo modello risulti sensibilmente più spesso della generazione del 2020. In realtà, il nuovo Pro da 14 è identico in termini di spessore, ma i bordi più piatti e squadrati lo fanno sembrare più “grosso”.

Ricordiamo che i nuovi portatili del colosso di Cupertino sono dotati di tre porte Thunderbolt 4, uno slot per schede SD, una porta HDMI e un connettore MagSafe per la ricarica. Sono alimentati dai nuovissimi processori M1 Pro e M1 Max di Apple, presentano nuovi schermi con tecnologia mini-LED e supportano il ProMotion per la prima volta.

Nel frattempo, alcuni recensori tech e giornalisti probabilmente hanno già in mano le unità di prova da 14 e 16 pollici per i test. Secondo il leaker Jon Prosser, l'embargo per le recensioni dei MacBook Pro scadrà lunedì 25 ottobre alle 9:00 ET.