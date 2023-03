MacBook Air (2022): la versione "Midnight" costa POCHISSIMO su Amazon

Uno dei migliori laptop ad oggi esistenti sul mercato è sicuramente il MacBook Air del 2022, un prodotto versatile, estremamente leggero, ben bilanciato, con un’autonomia al top, un design all’avanguardia e un processore in grado di scatenare una potenza inaudita. Considerate che è anche fanless, ovvero senza ventole: questo implica che sarà sempre silenziosissimo, non scalderà quasi mai e sarà praticamente il miglior alleato della vostra quotidianità, soprattutto se siete studenti che frequentano aule universitarie, biblioteche o ambienti similari.

Tornando a noi, questa meraviglia di PC, nella sua iterazione con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD interno, nella colorazione Midnight (mezzanotte), si porta a casa con soli 1211,99€, spese di spedizione comprese. Questo implica che il laptop sarà vostro con uno sconto medio superiore ai 300€ sul valore di listino. Non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

MacBook Air (2022): compralo oggi, al miglior prezzo

Sono tanti i motivi per cui vi invitiamo ad acquistare questo portatile da Amazon: partiamo dalla consegna veloce. In pochissimi giorni infatti, il computer arriverà presso il domicilio da voi designato senza che spendiate un singolo centesimo in più. Altresì avrete la possibilità di godere della possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto.

Ad ogni modo, l’assistenza è top: da un lato troverete quella di Apple valida per un anno presso qualsiasi Apple Store del mondo, dall’altro invece, vi sarà quella di Amazon valida tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma: il succo è che potrete dormire sonni tranquilli. Ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarvi con i dubbi, con la configurazione del PC o con eventuali problemi che potrebbero sorgere (ma che ci auguriamo che non avvengano).

Il MacBook Air (2022) è una macchina indistruttibile, potentissima, leggera (pesa solo 1,2 Kg) ed è perfetta per studenti, content creator e per i giovani professionisti. A 1211,99€ non potete lasciarvi sfuggire questo laptop di Apple.

