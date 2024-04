Acer Aspire 5 in offerta, prezzo top: Intel Core i7, fino a 32GB di RAM, SSD da 1TB

L’Acer Aspire 5 si presenta come una soluzione versatile ed economica, particolarmente adatta a chi cerca un dispositivo capace di affrontare le attività quotidiane con efficienza. Equipaggiato con processore Intel Core i7-12650H e 16GB di RAM, questo laptop è progettato per professionisti – e non solo – che hanno bisogno di una macchina versatile e in grado di offrire un’esperienza d’uso affidabile e senza compromessi.

Oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo ancora più competitivo del solito, con la possibilità di dividere l’importo in più rate al momento del checkout. Per poco tempo, può essere tuo a solamente 699€.

L’Aspire 5 offre anche una buona gamma di opzioni di connettività, tra cui porte USB Type-C che supportano la consegna di energia e la connettività Thunderbolt 4, ideali per chi necessita di collegare diversi dispositivi o estendere la propria workstation​.

Lo schermo è uno stupendo Full HD LED LCD di dimensioni generose: ben 15,6″, che grazie all’ottimo rapporto schermo-chassis non compromettono la portabilità del dispositivo. I colori sono brillanti, anche grazie all’ottima implementazione della tecnologia Acer Color Intelligence.

Vale la pena di sottolineare che la memoria RAM si può espandere facilmente: se lo desideri, potrai portarla fino ad un massimo di 32GB. Sul fronte della connettività troviamo invece lo standard Wi-Fi 6, perfetto per sfruttare al massimo la tua rete di casa, mentre meritano una menzione speciale anche gli speaker integrati Acer TrueHarmony, progettati per garantire bassi intensi e corposi, anche ai volumi più alti.

Per tutti questi motivi, noi ti suggeriamo di non farti scappare questo laptop e acquistarlo subito ad un prezzo estremamente conveniente!