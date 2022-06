MacBook Air (2022): il nuovo modello arriverà in poche colorazioni

Sul nuovo MacBook Air ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Un tempo si diceva che il modello next-gen sarebbe arrivato nel 2021 ma, come tutti sappiamo, così non è stato. Ora, secondo gli ultimi leaks trapelati sul web, apprendiamo che il suddetto laptop fanless è prossimo al lancio, ma ci sono alcune precisazioni da fare.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, sembra che il PC verrà commercializzato nelle solite tre colorazioni: silver, gold e space gray. Non ci saranno le nuove tinte ispirate agli iMac da 24″ dello scorso anno. Inoltre, si dice che il debutto sia previsto fra pochissime ore, precisamente durante il primo giorno della WWDC 2022, l’annuale conferenza di Apple per sviluppatori e programmatori.

Il giornalista ha detto, in una serie di post trapelati e condivisi su Twitter, che il futuro MacBook Air (2022) è in linea d’aria per essere annunciato alla WWDC di giugno. Il vero e unico motivo per cui non l’abbiamo visto finora pare che sia legato ai lockdown e alla crisi che abbiamo visto in Cina in questo periodo ma, ad ogni modo, vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale” queste indiscrezioni. L’azienda potrebbe decidere di posticipare la presentazione del PC all’ultimo minuto.

MacBook Air (2022): tutto fa pensare ad un arrivo

Fate un giro sulle principali piattaforme di e-commerce online e sul sito ufficiale della mela: le scorte di MacBook Air M1 sono quasi terminate e i negozi stanno rivendendo a basso costo le ultime unità in maganizzino. Questo ci fa pensare all’arrivo di un modello sostitutivo dietro l’angolo. Curiosa come cosa.

Tornando alle colorazioni del nuovo laptop fanless, sappiamo che potrebbe arrivare solo in tre colorazioni ma si aspetta di vedere anche una variante blu molto elegante, ma non ora. La versione Gold però, sarà simil-champagne.

Fra le novità più rilevanti citiamo il design squadrato e non più affusolato, il display con cornici sottili (non sappiamo se ci sarà il notch), il caricatore MagSafe, la tastiera ridisegnata con pulsanti funzione più grandi e in colorazione bianca, come l’ipotetico frame posto attorno al monitor. Non aspettatevi HDMI e slot SD: questi elementi dovrebbero essere esclusivi della gamma Pro.

Sul fronte del processore invece, vige la totale confusione: M2, M1 e chi più ne ha, più ne metta. Restate in attesa; fra poche ore ne sapremo di più. Intanto, se cercate un laptop a basso costo con processore Apple Silicon M1, non possiamo non consigliarvi il MB Pro 13 a soli 1229,00€ al posto di 1479,00€.

