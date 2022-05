MacBook Air con M2: possibile annuncio durante il WWDC 2022

Ci siamo: il MacBook Air di nuova generazione con processore Apple Silicon M2 potrebbe essere alle porte; ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo fanless della mela. L’annuncio dovrebbe essere previsto durante la WWDC 2022.

Ora, un nuovo report proveniente da Mark Gurman spiega che la mela potrebbe svelare la prossima generazione di laptop Air nel corso dei prossimi giorni; ma cosa sappiamo ad oggi? Cerchiamo di fare il punto.

MacBook Air con M2: tutto quello che sappiamo

Sappiamo che il WWDC 2022 è alle porte: l’evento si svolgerà dal 6 al 10 giugno e si dice che in queste date la compagnia farà una serie di annunci di prodotti software. Qualcuno ipotizza il lancio di qualche gadget (computer desktop e fisso) ma è presto per dirlo. Intanto, il MacBook Air potrebbe essere il device che vedremo quasi certamente durante il keynote, sempre se non si presenteranno nuovi problemi alla catena di approvvigionamento di Cupertino.

A tal proposito poi, anche l’analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che il nuovo MacBook Air con M2 avrebbe avuto un form factor differente e nuove colorazioni. Il portatile dovrebbe essere sottilissimo, leggerissimo, non affusolato e con la tastiera bianca, in tinta con il resto dell’interno. Dovrebbe arrivare in giallo, rosa, argento, arancione, viola e blu. Sotto la scocca, come detto, dovremmo trovare il processore di nuova generazione. Secondo altre fonti invece, si dice che questo computer disporrà della soluzione M1; come avrete capito, i rumor sono tanti e confusionari fra loro. Vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

