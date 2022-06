WWDC 2022: arrivano le carte collezionabili AR animate

Mancano pochissimi giorni al debutto della WWDC 2022 di Apple: si tratta dell’annuale conferenza per sviluppatori che la compagnia tiene a metà anno per presentare gli aggiornamenti dei nuovi sistemi operativi. Ora si scopre che, cliccando la pagina dello show dal sito ufficiale, si accede ad un sistema di carte collezionabili in AR. Davvero molto, molto figo.

La nuova conferenza dedicata agli sviluppatori di casa Apple è alle porte; il primo keynote si terrà lunedì 6 giugno e lo show proseguirà per altri giorni, precisamente fino al 10 del mese. Ci saranno molti eventi e momenti salienti, quindi vi invitiamo a seguirla con noi. Copriremo il primo giorno con tutti i lanci della compagnia. Intanto, per ingannare l’attesa, potete andare sul sito web dell’azienda americana e divertirvi con un simpatico Easter Egg: le carte interattive in realtà aumentata.

WWDC 2022: ecco in cosa consiste l’Easter Egg

In occasione della WWDC dunque, la compagnia di Tim Cook ha realizzato uno speciale pack di carte aumentate che possono essere visualizzate in AR. Basta toccare una delle card per vedere le Memoji dedicate.

Di fatto, si possono vedere tutti i dettagli dei personaggi e, se scorrete al di sopra delle stesse, noterete diverse opzioni. Ogni volta che aprirete i pacchetti, vedrete nuove carte (ben tre) e in tutto sappiate che sono nove. Non c’è mai stata nella storia dell’azienda un’esperienza AR così completa. Finora, abbiamo visto solo loghi creativi prendere forma.

Qualcuno ha anche pensato che questo potesse essere un modo per annunciare – in maniera indiretta – il sistema operativo realityOS (rOS9 dedicato al visore di cui tanto si parla. Tuttavia, l’analista Ming-Chi Kuo ha smorzato gli animi, affermando che non si aspetta di vedere il software – e tantomeno il prodotto – nel corso del keynote.

Per ricordarlo: appuntamento a lunedì prossimo; sintonizzatevi dalle 18:00 e preparate i popcorn. Durante l’evento vedremo iOS 16 (che si dice che porti finalmente l’Always On Display), iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e molto altro ancora. Forse vedremo anche un MacBook Air con SoC Apple Silicon M2 ma è presto per dirlo.

Intanto, se cercate un buon laptop della mela in super sconto, vi consigliamo l’ottimo MacBook Pro da 13 pollici a soli 1241,17€ con spedizione gratuita per i possessori di abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.