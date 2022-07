MacBook Air (2022): di nuovo DISPONIBILE su Amazon

Se stavate aspettando il momento adatto per comprare un nuovo MacBook Air di nuova generazione con processore Apple Silicon M2, questo è il momento perfetto. Finalmente il device aggiornato disponibile su Amazon al solito prezzo di listino di 1529,00€. Ovviamente, le spedizioni sono gratuite ed incluse nel prezzo ma ci sono anche altri vantaggi. Comprandolo da Amazon infatti, lo potete prendere oggi e pagare in comode rate grazie al servizio di Credit line. Inoltre, dovete sapere che avrete diritto all’assistenza di Amazon per ben due anni, oltre a quella di Apple per il primo anno. Questo farà sì che per qualsiasi problema, vi basterà andare in un Apple Store e riceverete tutto il supporto di cui avrete bisogno

MacBook Air M2, impossibile non amarlo

Questo portatile presenta un’estetica davvero accattivante, derivata dalle soluzioni di punta del colosso di Cupertino. Il portatile infatti, a uno schermo da 13“ con tac al suo interno ed è disponibile in un’ampia gamma di colori. Il processore di nuova concezione poi, assicura performance uniche che vi garantiranno qualsiasi lavoro, anche quello più spinto. Questo computer è perfetto sia per chi studia che per chi deve fare lavori di grafica o di video editing.

Ora vi suggeriamo altri motivi per cui vale la pena acquistare questo modello: è leggerissimo e a tanti gigabyte di memoria interna. Fra le altre cose però, presenta la memoria RAM unificata da 8 GB che, in combutta con il software di effe, assicura velocità, fluidità e prestazioni al top.

C’è di nuovo la porta MagSafe. Con questo infatti, potrete ricaricare in tutta sicurezza il vostro laptop gola lasciando libera e due porte Thunderbolt USB C.

Lo schermo poi, si vede benissimo anche nelle condizioni più difficoltose. È leggermente migliorato rispetto a quello del modello del 2020 ma non pensate che sia il mini LED che abbiamo sul pro da 14 o 16“. Ad ogni modo, è semplicemente grandioso.

1529,00€ è il laptop che noi acquisteremo; fateci sapere come vi troverete se deciderete di comprarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.