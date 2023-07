MacBook Air (2022) da 13": solo 1174€ per il PC più richiesto dagli utenti

Se state cercando un nuovo computer portatile per il vostro prossimo anno di studi, per l’università, per il lavoro, per l’editing dei contenuti da postare sui social o, perché no, anche per la programmazione o per le attività di amministrazione e segreteria, il MacBook Air (2022) da 13″ è ciò che farà al caso vostro.

Si parla di un device estremamente compatto, leggero, dotato di uno schermo generoso al punto giusto, con un chip interno da far paura, un design mozzafiato e un peso contenuto che lo rende perfetto per la mobilità quotidiana. Come lo si suol definire, è un perfetto “daily driver” per il lavoro, lo svago e lo studio. Grazie gli sconti di Amazon questa meraviglia costerà solo 1174,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che lo sconto è veramente generoso per un terminale in grado di fare qualsiasi cosa. Se siete interessati/e, vi invitiamo ad approfittarne; il modello che vi segnaliamo è quello in colorazione Midnight con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di SSD interno.

MacBook Air (2022) da 13″: impossibile resistergli

Il MacBook Air (2022) si presenta come un’ammiraglia eccezionale, dotata di specifiche all’avanguardia e di un design in linea con i tempi: riprende le linee dei “fratelloni” Pro da 14 e 16 pollici, presenta due porte Thunderbolt USB Type-C sul frame, ha le casse integrate nella scocca, la tastiera è ergonomica ed è ottima per la digitazione, anche prolungata, lo schermo Retina LCD IPS da 13,6″ assicura una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole e, dulcis in fundo, il processore Apple Silicon M2 si configura come una soluzione eccellente in grado di gestire sia le app più pesanti che quelle più complesse.

Come detto, a 1174,00€ è un best buy che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire; grazie ad Amazon avrete diritto alle spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo e la consegna sarà celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.