MacBook Air (2022) da 13" con M2: a soli 1099€ è il miglior PC da comprare oggi

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota; l’ottimo computer portatile fanless di Apple, il MacBook Air (2022), nella sua iterazione con schermo LCD IPS Retina da 13,6 pollici, processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD, costa solo 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e di un design minimal ed elegante. Pensiamo poi anche alle altre caratteristiche di pregio di questo prodotto, come la batteria che permette di utilizzare il device anche per un giorno senza mai dover passare dalla corrente, o ai due speaker di bordo che consentono una qualità acustica assoluta.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2022) è un laptop assurdo, sottile, pesa pochissimo (1,2 Kg) e ha un chipset potente sotto la scocca; parliamo dell’Apple Silicon M2, ovviamente, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da un SSD da 256 GB. Il PC è privo di ventole (fanless) e ciò implica che potrete utilizzarlo senza problemi anche in luoghi come aule studio, biblioteche e non solo. C’è una tastiera super ergonomica e un trackpad di dimensioni generose e importanti che supporta le gestures. Come non citare poi lo schermo LCD IPS Retina da circa 13,6 pollici super risoluto con notch che cela la webcam e cornici ridotte.

Il PC viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 1099,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; correte a prenderlo e non pensateci troppo. A questa cifra infatti, è un super best buy che non potete perdere. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.