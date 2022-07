MacBook Air (2022) continua a scendere di prezzo su Amazon

Finalmente il nuovo MacBook Air di ultima generazione di Apple è ampiamente disponibile su Amazon. Il laptop infatti, vanta caratteristiche degne di nota e presenta, per la prima volta dopo tanti anni, un design rivoluzionario. Riprende le medesime line dei MacBook Pro da 14 e 16”, ma abbiamo uno spessore contenutissimo e una leggerezza estrema. Se siete soliti uscire con il computer tutti i giorni, troverete in questo dispositivo un prezioso alleato.

Oggi abbiamo visto che il suo prezzo è sceso su Amazon. Non parliamo di uno sconto importante però è bene segnalare che sta diventando sempre più conveniente. Lo portate a casa a 1516,23 €, con spedizione gratuita e consegna veloce. Addirittura, se lo ordinate oggi, potrebbe essere a casa vostra entro lunedì 1 agosto.

MacBook Air (2022): fantastico è dire poco

Comprare da Amazon conviene sempre perché ci sono tantissimi vantaggi; citiamo i resi gratuiti entro un mese dall’acquisto, la disponibilità immediata, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di CreditLine e non solo.

La vera magia è quello che sa fare: questo portatile infatti è così potente che può reggere senza problemi anche l’editing dei video in 4K su Final Cut oppure, perché no, anche i lavori di grafica più particolari.

Dobbiamo ammettere poi che questo dispositivo è eccezionale su tutti i fronti. Durante i nostri test siamo rimasti stupiti dalla fluidità, dalla piacevolezza d’uso ma anche dalla potenza bruta. E poi, è incredibilmente bello ed elegante. Lo schermo da 13,6“ con risoluzione retina assicura una visione dei contenuti fantastica, pur essendo “solo“ un LCD. La colorazione mezzanotte è quella più bella, ma attenzione perché questa tende a trattenere molto le impronte digitali.

Vogliamo ricordarvi poi che viene venduto in altre tre colorazioni quindi potrete scegliere la vostra preferita. Il processore M2 ha i super poteri, è veloce e garantisce performance da fuoriclasse, anche sui giochi. Non manca la videocamera FaceTime HD evoluta, unitamente ad un sistema di quattro speaker con audio spaziale. Semplicemente una gioia per occhi e orecchie.

E poi, a grande richiesta, proviamo la porta di ricarica MagSafe, unitamente a due porte Thunderbolt e ad un jack audio per le cuffie cablate.

Infine, è facilissimo da utilizzare. Appena lo accendete, e basteranno pochi minuti per configurarlo e il gioco sarà fatto. A 1516,23€ è da comprare subito.

