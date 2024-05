Auricolari Sony WF-1000XM5, il prezzo scende del 35%: qualità imbattibile

Gli auricolari Sony WF-1000XM5 non conoscono rivali: nel segmento di fascia alta sono i leader indiscussi. Le prestazioni sono elevate e il prezzo, di norma, non è da meno. La buona notizia è che oggi li puoi acquistare in offerta su Amazon con uno sconto del 35% rispetto al loro prezzo di lancio: 205 invece di 319€.

Gli auricolari Sony WF-1000XM5 rappresentano una pietra miliare nell’ambito delle cuffie wireless con cancellazione del rumore. Questi dispositivi sono stati progettati per offrire una qualità audio senza compromessi e la migliore cancellazione del rumore disponibile, come evidenziato da una ricerca di Sony Corporation con metodologie conformi alle linee guida JEITA.

Caratterizzati dal nuovo Dynamic Driver X, gli auricolari WF-1000XM5 offrono una riproduzione del suono nitida e dettagliata, arricchendo l’esperienza di ascolto con voci più ricche e un’ampia gamma di dettagli sonori. Supportano l’audio ad alta risoluzione e sono equipaggiati con la tecnologia DSEE Extreme, che migliora ulteriormente la qualità sonora.

Oltre all’eccellenza audio, questi auricolari eccellono anche nelle funzioni di chiamata grazie ai sensori di conduzione ossea e alla tecnologia Precise Voice Pickup, che garantiscono che la tua voce sia trasmessa in modo chiaro e nitido anche in ambienti rumorosi.

Con una durata della batteria che raggiunge le 24 ore complessive di ascolto, di cui 8 ore direttamente dagli auricolari e le restanti dalla custodia di ricarica, questi auricolari sono ideali per un uso prolungato. La funzione di ricarica rapida offre fino a 60 minuti di ascolto con soli 3 minuti di carica, rendendo i WF-1000XM5 particolarmente pratici per chi è sempre in movimento.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo vivamente di non perdere questa offerta irripetibile: acquista subito i Sony WF-100XM5 risparmiando 114€!