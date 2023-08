MacBook Air (2020) a 899€: l'affare del giorno su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un laptop leggero, potentissimo, economico ma performante. Si chiama MacBook Air (2020) ed è dotato di un incredibile processore Apple Silicon M1. Il dispositivo è stato, sin dal suo esordio, un super best buy, un computer in grado di rivoluzionare il mercato dell’industria tech e del mondo della tecnologia. Di fatto, è stato il primo device, insieme al Mac mini e al Pro da 13″ a disporre del SoC proprietario basato su architettura ARM. Questo ha permesso all’azienda di Cupertino di allontanarsi da Intel e dai brand costruttori di chipset così da realizzare “in casa”, con l’aiuto di TSMC, delle soluzioni incredibili al fine di aumentare il connubio hardware-software. Questo gioiello insomma, lo pagherete solo 899,00€, praticamente nulla se considerate ciò che offre, con spese di spedizione comprese nel prezzo, grazie agli sconti di Amazon.

MacBook Air (2020): il laptop Apple più economico che ci sia

Oltre a presentare un chip rivoluzionario, dispone di un design iconico e classico, con tastiera ergonomica avente dei tasti ben gestibili e distanziati, retroilluminato e confortevoli. La batteria dura tantissimo nonostante questo sia un portatile super leggero e compatto; pensate, solo 1,3 Kg. Nel vostro zaino tech non lo sentirete nemmeno e in più vanta uno schermo Retina LCD IPS da 13,3″ con cornici contenute. Ci sono due porte Thunderbolt per la ricarica del dispositivo e un ottimo trackpad completo di gestures. Il sistema operativo macOS lavora in perfetta sinergia con l’hardware interno. Questo MacBook Air (2020) può far girare senza problemi anche software impegnativi come Adobe Premiere Pro, Lightroom, FinalCut Pro, DaVinci Resolve e non solo.

A 899,00€, spese di spedizione incluse, vi consigliamo di prenderlo immediatamente; è un buon investimento per il futuro, è economico ma potente, leggerissimo, con una buona batteria e con un supporto da parte di Apple davvero ineccepibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.