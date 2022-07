Mac Mini scende al prezzo più basso di sempre, compralo ORA

Se state cercando un nuovo computer desktop di casa Apple e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del Mac Mini con processore Apple Silicon M1, quello uscito nel 2020 per intenderci. Oggi, nella sua configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD superveloce super performante, si porta a casa soli 699 € al posto di 819 €. Capite bene che si tratta di uno sconto pari al 15% e con le spedizioni Prime, e lo riceverete a casa in un giorno. La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi avrete la possibilità di pagarlo in comode rate con il servizio di Credit line.

Dulcis in fondo, con Amazon avrete tutti i vantaggi possibili ed immaginabili. Citiamo in primo luogo, l’assistenza di Apple per un anno e in secondo luogo invece, quella di Amazon per ben due anni, con possibilità di sostituzione o restituzione in qualsiasi momento se dovessero insorgere problemi gravi.

Mac mini, che bomba per l’editing

Questo Mac mini è potentissimo ed è perfetto anche per il montaggio dei video o per la grafica. Il computer è davvero fantastico in tutto e per tutto e onestamente vi confesso che io l’ho utilizzato per diversi mesi prima di passare al Mac studio per esigenze lavorative differenti.

Riesce a reggere il flusso video di clip in 4K girate con la Sony alpha 7 III, ma non solo. Mi ha sempre accompagnato anche nella stesura degli articoli quotidiani per questo sito e per molte altre operazioni. Conosco personalmente utenti che lo utilizzano per programmi di grafica o per creare musica. È super affidabile e riesce a gestire software potentissimi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione, perché a 699 € è davvero un affare. Il prezzo consigliato sarebbe molto più alto ma con gli sconti pazzi di Amazon questo è da prendere al volo.

