Mac Mini, il pc desktop dei vostri sogni ad un prezzo fuori di testa

Nell’aprile del 2021 ho acquistato un Mac Mini per il lavoro. Questo computer desktop fisso mi aveva sempre intrigato ma non avevo mai avuto il coraggio di acquistarlo perché non conoscevo le reali potenzialità dei processori Apple Silicon. Ricordo ancora il momento in cui arrivò in ufficio: l’ho aperto, l’ho collegato con una facilità estrema alle mie periferiche e ho iniziato a configurarlo. Dopo neanche un’ora ero pronto a lavorare su i miei software di video editing. Qui è successa la magia ed è proprio qui che mi sono innamorato.

Mac mini, l’alleato dei montatori video

Quando provai ad utilizzare il Mac Mini ricordo che provai una sensazione strana: stavo utilizzando di fatto un computer che all’epoca pagai poco più di 800 € ma che mi offriva le medesime performance del computer desktop con Windows del mio collega che però montava componenti di altissimo livello e che costava più del doppio del mio.

Tralasciando i vari test di benchmark che odio fare perché non sono rappresentativi della realtà delle cose, quello che capì immediatamente che mi trovavo di fronte ad un prodotto rivoluzionario. Apple aveva fatto la magia.

Questo device infatti, può sostituire qualsiasi vecchio computer con processori Intel garantendo allo stesso tempo prestazioni di punta. Vi faccio un esempio: l’editing delle clip in 4K gira liscio e fluido come il burro. Se utilizzate Final Cut poi, vi sembrerà quasi di star utilizzando un programma per telefoni, data la sua semplicità d’uso e la piacevolezza dell’interfaccia.

Il mio lavoro infatti, era diventato un gioco da ragazzi che mi portava gioia ogni qualvolta che accendevo il computer. Se ancora non vi ho convinti, voglio darvi un altro elemento da considerare. Mac Mini oggi si porta a casa a soli 699,00€ con spedizione gratuita e consegna veloce da Amazon in 24 quarantott’ore. Inutile dirvi che non dovete pensarci troppo perché questa è un’offerta eccezionale per un dispositivo che cambierà il vostro modo di lavorare o, perché no, di studiare. Vi assicuro che difficilmente tornerete indietro o cambierete computer nell’immediato; poi, è piccolo e si porta bene in valigia anche se siete in vacanza e necessitate di lavorare in smart working. Basta infatti un cavo HDMI e delle periferiche tascabili per essere sempre operativi. Ovviamente mi servirà anche un monitor o una TV compatibile. Ripeto: a 699,00 € non dovete lasciarvelo sfuggire. Provatelo e fatemi sapere: sono sicuro che ve ne innamorerete come è successo a me.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.