Samsung Shop Online: usa questo codice per ottenere sconti tra il 10% e 15%

Se sei fan dei prodotti Samsung, e proprio in questi giorni stai valutando l’acquisto di un nuovo prodotto, ti segnaliamo la nuova promozione in corso su Samsung Shop Online, lo store ufficiale del colosso coreano: usando il codice GALAXY4U a carrello, otterrai sconti tra il 10% e il 15% su un’ampia selezione di prodotti. Per beneficiare dell’extra sconto, collegati a questa pagina del sito samsung.com, seleziona l’articolo che desideri e quando sei nella pagina del carrello aggiungi il codice GALAXY4U prestando attenzione a scriverlo tutto in maiuscolo (altrimenti non funziona).

Su Samsung Shop Online sconti tra il 10% e 15% con il codice GALAXY4U

Ecco alcuni esempi dei prodotti idonei a ricevere l’extra sconto a carrello con il codice promozionale esclusivo menzionato qui sopra:

Samsung Galaxy Z Flip 5 : 10% di extra sconto a carrello

: 10% di extra sconto a carrello Samsung Galaxy Z Fold 5 : 10% di extra sconto a carrello

: 10% di extra sconto a carrello Samsung Galaxy Tab S9 : 10% di extra sconto a carrello

: 10% di extra sconto a carrello Samsung Galaxy Watch6 : 10% di extra sconto a carrello

: 10% di extra sconto a carrello Samsung Galaxy Watch6 Classic : 10% di extra sconto a carrello

: 10% di extra sconto a carrello Samsung Galaxy Buds2 Pro: 10% di extra sconto a carrello

Nella nostra prova abbiamo selezionato i modelli base di ciascun prodotto: usando il codice GALAXY4U sotto “Codice promozionale” nella pagina del carrello, il sistema ci ha riconosciuto sempre un extra sconto pari al 10%. Con ogni probabilità lo sconto fino al 15% è riservato ai modelli con le configurazioni più complete.

Detto questo, per poter beneficiare degli sconti esclusivi disponibili su Samsung Shop Online collegati a questa pagina del sito samsung.com, seleziona il prodotto che più ti interessa, quindi aggiungi il codice sconto esclusivo GALAXY4U nell’apposito campo per ottenere uno sconto immediato a carrello del 10% o 15%.