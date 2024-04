Mac Mini con chip Apple M2 e 8/256GB a un prezzo WOW su Amazon

Il rinomato Mac Mini di Apple, sinonimo di prestazioni eccellenti nel mondo della tecnologia, è ora accessibile a un prezzo imbattibile grazie alle attuali promozioni su Amazon. Equipaggiato con il potente chip Apple M2, 8GB di RAM e 256GB di memoria SSD, questo gioiello tecnologico è disponibile a soli 559 euro anziché i 729 euro di listino.

Le caratteristiche principali del Mac Mini con chip Apple M2

Il Mac Mini del 2023, con il suo cuore potente rappresentato dal chip M2, offre una serie di caratteristiche straordinarie. Dotato di una CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, questo dispositivo è in grado di gestire agevolmente anche le applicazioni più esigenti. Le sue porte includono due Thunderbolt 4, due USB-A, una HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Inoltre, vi è la possibilità di optare per una connessione di rete 10Gb Ethernet per prestazioni ancora più veloci.

Con una memoria completamente flash, avrete a disposizione spazio più che sufficiente per foto, video, documenti e applicazioni. Grazie al chip M2 e al sistema operativo macOS Ventura, potrete usufruire di funzionalità avanzate per la privacy e la sicurezza, inclusa una protezione integrata contro malware e virus.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di acquistare il Mac Mini del 2023 con 8GB di RAM e 256GB di SSD a soli 559 euro su Amazon. Questa promozione è un affare imperdibile, soprattutto considerando la configurazione di memoria offerta. La spedizione è gratuita e rapida, gestita direttamente da Amazon, e potete anche optare per l’acquisto a rate a tasso zero con Cofidis. Non perdete tempo, questa offerta potrebbe non durare a lungo!