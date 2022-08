Mac Mini a soli 209€? Sì, solo su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una serie di offerte su prodotti ricondizionatati di casa Apple davvero molto intriganti. Non solo abbiamo visto un MacBook Air del 2015 in perfetto stato ad un costo ridicolo, ma adesso abbiamo notato la presenza di un pc desktop incredibile ad un prezzo fuori di testa. Stiamo parlando del Mac mini del 2015 a soli 209 €. Sì, avete detto bene. Non ci siamo sbagliati e non è un errore di prezzo, o almeno lo speriamo.

Mac mini a 210 €: datato ma ancora oggi perfetto per tutti gli usi

Il Mac in questione non può essere sicuramente paragonato agli ultimi modelli presenti in listino. Di fatto, a parecchi anni alle spalle ma ancora oggi è un valido prodotto per moltissimi utenti. Sicuramente a 210 € non dovete aspettarvi prestazioni spaziali sul fronte della produttività. Questo è un computer che va benissimo per tutte quelle classiche operazioni quotidiane come la navigazione web, la gestione delle e-mail, la visione di film o serie TV in streaming, e perché no, anche qualche piccolo montaggio o lavoro di grafica di clip non troppo risolute.

Non dimenticate di aggiungere le giuste periferiche come un monitor di buon livello, un mouse e la tastiera e delle casse per godere di un suono fedele.

Presenta un processore Intel core i5, 4 GB di memoria RAM e un hard disk meccanico da 500 GB. Non sarà il pc più aggiornato del mondo ma lo ripetiamo, per molte cose comuni va super bene. Volendo potreste anche decidere di cambiare dei componenti interni nel corso del tempo per renderlo ancora più potente. Insomma, le potenzialità sono infinite quindi noi vi suggeriamo l’acquisto di un modello del genere perché potrebbe rivelarsi nel tempo un acquisto saggio.

Amazon poi vi tutela al massimo. Non dovete temere nulla, anche perché, nonostante sia un ricondizionato, dovete sapere che è rimesso a posto dei tecnici dell’azienda. Esteticamente sarà pari al nuovo e il processore funzionerà alla perfezione. Non c’è neanche il problema della batteria in quanto si tratta di un modello fisso; attaccate la spina la presa di corrente e il gioco sarà fatto. Ad ogni modo, fateci sapere come vi troverete con questo articolo qualora decideste di acquistarlo, ma siete veloci. Non sappiamo quanto durerà ancora quest’offerta. A 209,00 € è da comprare immediatamente, senza pensarci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.