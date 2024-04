Luigi's Mansion 3: sconto FOLLE del 32% su Amazon, correte a prenderlo

Se possiedi una Nintendo Switch e stai cercando un’avventura spettrale piena di misteri, enigmi e divertimento, oggi non puoi perderti Luigi’s Mansion 3. Parliamo di un titolo avvincente che è disponibile ora su Amazon a soli 40,99€, con l’IVA inclusa e le spese di spedizione comprese. Pensa che avrai diritto ad uno sconto folle pari al 32% sul valore di listino: mica poco, se ci pensi. Siamo sicuri che ti terrà incollato allo schermo per ore. Prendilo oggi e non lasciartelo sfuggire.

Luigi’s Mansion 3: ecco perché comprarlo

In Luigi’s Mansion 3, il nostro eroe si ritroverà ad affrontare una nuova avventura; lui e i suoi amici verranno invitati a soggiornare in un lussuoso hotel. Ma presto si renderanno conto che il luogo è infestato dai fantasmi più bizzarri e pericolosi che tu abbia mai visto. Dovrai aiutare Luigi a esplorare le numerose stanze, risolvendo enigmi e sconfiggendo gli spettri per salvare i suoi cari. Dovrai utilizzare il fidato Poltergust G-00 di Luigi per andare avanti nel gioco. Ogni stanza sarà una nuova sfida da affrontare. C’è un’ampia varietà di ambientazioni da esplorare e ogni dettaglio vedrai essere curato con cura. C’è poi una bellissima modalità multiplayer: dovrai unirti ai tuoi amici collaborando al fine di superare i livelli e catturare i fantasmi più ostici.

E ora, la parte migliore: su Amazon, puoi acquistare Luigi’s Mansion 3 per Nintendo Switch a soli 40,99€. C’è la consegna celere e immediata preso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non di meno potrai usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, c’è la possibilità di beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e, volendo, potrai farti recapitare il gadget presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.